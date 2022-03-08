Seferihisar Belediye Meclisinde vatandaşlardan sessiz Akarca protestosu - Son Dakika
Üye Girişi

Seferihisar Belediye Meclisinde vatandaşlardan sessiz Akarca protestosu

08.03.2022 11:50
Seferihisar Belediye Meclisinde vatandaşlardan sessiz Akarca protestosu

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, Akarca bölgesinin mahalle olmasına yönelik önerge CHP'li belediye meclis üyelerinin oylarıyla reddedildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, Akarca bölgesinin mahalle olmasına yönelik önerge CHP'li belediye meclis üyelerinin oylarıyla reddedildi. Önergeyi heyecanla karşılayan ve meclis toplantısına katılan Akarca sakinleri, ret kararı verilmesinin ardından kendilerine söz verildiğini ifade ederek durumu sessizce protesto etti, salonu terk etti.

Seferihisar ilçesi Akarca bölgesinde yaşayan vatandaşların mahalle olma talebi, AK Parti Seferihisar Belediye Meclis Üyesi Melike Balcıoğlu tarafından belediye meclis toplantısına taşınmıştı.

Belediye başkanının açıklamaları Akarca sakinlerini heyecanlandırmıştı

Öte yandan, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in yerel basına açıklamaları Akarca sakinlerini heyecanlandırdı.

Bölgede yaşayan vatandaşlarda konunun görüşüleceği meclis toplantısına katıldı. AK Parti Grup Sözcüsü Ümit Cingöz'ün Akarca önergesini tekrar hatırlatması üzerine mecliste oylama yapıldı.

Mecliste sessiz protesto

Yapılan oylamada AK Parti ve MHP grubu kabul oyu verirken, mecliste oy çoğunluğu bulunan CHP grubu ret oyu verdi. Bunun üzerine toplantıda bulunan ve önergenin geçmesini bekleyen vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi. Vatandaşlar, durumu sessizce protesto ederek salonu terk etti.

"Karara şaşırdık"

Toplantıyı terk eden Akarca sakinlerinden Tuna Özakman, bu karara şaşırdıklarını dile getirerek, "Belediye başkanımızın Akarca'nın mahalle olması konusundaki son derece olumlu tavrı ve ifadeleri, bu konuda bir fikir birliği oluştuğunu göstermiş ve bizleri sevindirmişti. Konunun, gündeme alınmayacak kadar değersiz bulunması bizi üzmüştür" ifadelerini kullandı.

"Hayal kırıklığı"

Meclis toplantısının ardından konuşan AK Partili Belediye Meclis Üyesi Ümit Cingöz de, "Hem coğrafi konumu sebebiyle hem de bölge sakinlerinin talepleri üzerine Akarca'yı ele aldığımızda, mahalle statüsü kazanmasının önünde hiç bir engel görmüyorduk. Akarca'da yaşayan bölge sakinlerimizin haklı talebini geçen meclis toplantısında mecliste gündeme getirdiğimizde ise belediye başkanımızın da bu konuda çalışması olduğunu duyduk. Seferihisar'da ortak çalışma zemini oluşturmak adına da güzel bir fırsattı diye düşünüyorum. Nihayetinde bizim önergemiz gündeme alınıp değerlendirilebilir. Bu konuyu Akarca sakinlerinin beklediği şekilde sonuçlandırabilirdik. Böylesi çok daha şık olurdu. Önergenin reddi bizim ve Akarcada yaşayan vatandaşlarımız için hayal kırıklığı olmuştur. Seferihisar Kaymakamımız Naci Aktaş'ın da konu hakkındaki görüşleri olumlu yöndeydi" ifadelerine yer verdi. - İZMİR

Seferihisar Belediye Meclisinde vatandaşlardan sessiz Akarca protestosu
Seferihisar Belediye Meclisinde vatandaşlardan sessiz Akarca protestosu

YORUMLAR
500
Girişimci kadın kurumsal hayatı bıraktı, keçi çiftliği kurdu Girişimci kadın kurumsal hayatı bıraktı, keçi çiftliği kurdu MHP'li Özdemir, İzmir'de 'Adım Adım 2023' toplantısında konuştu MHP'li Özdemir, İzmir'de 'Adım Adım 2023' toplantısında konuştu

Cumhuriyet Halk Partisi, Seferihisar, Protesto, İzmir, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Seferihisar Belediye Meclisinde vatandaşlardan sessiz Akarca protestosu - Son Dakika


Son Dakika
12:11 Dünyada insanların en çok gördüğü rüyanın hangisi olduğunu biliyor musunuz? Siz de o rüyayı görmüş olabilirsiniz
12:09 Çay ocağında 'çayı niye eksik getirdin' kavgası, bıçaklı saldırıya dönüştü: İşletmeci baba-oğul ölümün eşiğinde
12:05 İngiliz medyası iddia etti! Rus istihbaratçılara göre savaş çoktan kaybedildi
12:00 Terim'den geri vites! Taraftarı umutlandıran sözler: Bir kez daha Galatasaray'a gelirim, kupayla giderim
11:57 Ukrayna lideri Zelenski'den geri adım: Kırım ve Donbass cumhuriyetlerinin tanınmasını tartışabiliriz
11:45 Devlet Bahçeli, "yağ krizi"nin sorumlusunu buldu: Orkestra şefi CHP!
11:32 Ali Koç'un hareketleri dikkat çekiyor! İsmail Kartal çılgına döndü
11:31 Haftanın ikinci gününde yükselişini sürdüren dolar 14,48'den alıcı buluyor!
11:29 Putin'in protestoları önleme yöntemi büyük tepki çekti! Polis, Moskova sokaklarında telefon avında
11:28 Hadise'nin yırtık kot pantolonunun fiyatını duyanlar, kulaklarına inanamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 12:31:01. #1.12#
SON DAKİKA: Seferihisar Belediye Meclisinde vatandaşlardan sessiz Akarca protestosu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement