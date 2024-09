Belediye İşçileri İşten Çıkarıldı

Politika

Şehit cenazesinde Özel'i protesto eden belediye işçileri işten çıkarıldı

Başkan Balaban aylık basın buluşmasında gazetecilerin sorularını yanıtladı

CHP'li Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban:

"Siyasi iradeyle gelen siyasi iradeyle de gider"

MANİSA - CHP'li Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, işten çıkarılan belediye işçileriyle ilgili kendilerine yöneltilen eleştirilere cevap verdi. Yaklaşık 200 kişinin işten çıkarıldığını belirten Balaban, bu çıkarılan kişilerden bir kısmının geçtiğimiz yıl şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i protesto eden belediye işçileri olduğunu, diğer çıkarılanların ise karı-koca olarak çalışan ve eğitim durumu yeterli olmayan işçilerden oluştuğunu söyledi.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Eylül ayı basın buluşmasında, yapılan ve yapılacak olan hizmetler ile kendilerine yöneltilen eleştirilere cevap verdi. Başkan yardımcılarının da katılımıyla makamında gerçekleştirilen toplantıda sözlerine hizmetlerle başlayan Balaban, "Söz verilen fizyoterapist ve psikolojik danışmanlık hizmetlerimizi sağlık merkezimizde resmen başlattık. Buna diyetisyenliği de ekleyip daha geniş boyutlu hizmetleri yerine getirmeye devam edeceğiz. Bunlardan bir kuruş ücret almıyoruz. Önümüzdeki günlerde söz verdiğimiz Alzheimer merkezini de halkımızın hizmetine sunacağız. Eğitim Muradiye YEGEM dershanesini açtık ve Muradiyelilerden büyük bir destek aldık. Ekim ayı sonunda Muradiye Ek Hizmet binasını da yetiştireceğiz. Yunusemre'de kadın kardeşlerimize özel yüzme kursunu başlatıyoruz. Türkiye'nin en iyilerinden biri olacak motokros pistini de Osmacanlı Mahallemize kazandırıyoruz. Önümüzdeki pazar günü yapmayı düşündüğümüz yağlı güreş organizasyonunu ekonomik kriz nedeniyle, ekonomik kaynak oluşturamamamızdan dolayı iptal ettik. Özellikle 15 Eylül'de İller Bankası'ndan gelen paradan tam 21 milyon lira yani hakkımızın üçte birinin kesilmesi nedeniyle bu güreş organizasyonundan vazgeçtik. Üzücü olan, bize ait olmayan borçların hesabının bizden sorulması, bize ait olmayan borçlardan dolayı bizim hakkımız olan 21 milyon liranın merkezi hükümet tarafından kesilmesidir. Biz her şeye rağmen laf üretmiyoruz, iş üretiyoruz ve 6 aydır da bütün baskılara, bütün elimizin, kolumuzun bağlanma çalışmalarına rağmen de maaşları ödüyoruz ve hizmeti de üretiyoruz, üretmeye de devam edeceğiz"

"200 arkadaşımızı işten çıkardık"

Yunusemre Belediyesinde işten çıkarılan yaklaşık 200 işçinin çıkarılma sebeplerini de açıklayan Balaban, "Evet doğrudur. 200 arkadaşımızı işten çıkarttık, yolları ayırdık. 52 arkadaşımız karı-koca oldukları için aynı belediyede birlikte çalıştıkları için demokratik bir şekilde söyledik. Müdürlerimizin de eşi vardı. Hiçbir ayrım yapmadan bu kriteri net bir şekilde uyguladık. Kreşler vardı, YEGEM dershanesi vardı. Birçok konuda herkese saygım var ama liyakatsizlik vardı. Kreşlerdeki öğretmenlerimizin tamamı lise mezunuydu. Lise mezunlarına saygı duyuyorum. Önemli olan hayat üniversitesini bitirmektir ama bir lise mezununun kreşte öğretmen olarak görevlendirmek, eğitim biliminin doğasına aykırıdır. Bundan dolayı yaptık. O arkadaşlarımızın bir bölümünü de 'sizleri başka yerlerde görevlendirelim' dedik. Çoğu da kabul etmedi ve yollarımızı ayırdık. En az 45 arkadaşımız da bu liyakatsizlikten dolayı yollarımızı ayırdık. Yine 30-40 arkadaşımız kendi istekleriyle istifa ettiler. ve onların da hiçbir şekilde sosyal haklarına bir liralık zarar gelmeden anlaştık ama 50-60 arkadaşımızı da korkmadan, çekinmeden söylüyorum. Özgür Özel'e, Sayın Genel Başkanımıza, Cumhuriyet Halk Partisi'nin en önemli insanına, buradaki şehit cenazesinde her türlü saygısızlığı, her türlü yanlışı yaptıkları için ve bizler hakkında her türlü karalamayı yaptıkları için ve bankamatik oldukları için bir siyasi militan oldukları için bu arkadaşlarla da yine haklarını vererek yollarımızı ayırdık. Siyasi iradeyle gelen siyasi iradeyle de gider arkadaşlar. Biz bu konuda birçok AK Partili arkadaşımızla da çalışmaya devam ediyoruz. İşte özel kalemde çalışan o dönemden kalan bir arkadaşımız var. Kendisi başımızın tacı. En namahrem yerde birlikte çalışıyoruz. Bizim kesinlikle bu konuda bir ön yargı, bir kampanyamız yok. Biz hak edilenin en iyi şekilde uyguladık ve uyguluyoruz ve yine işçi alımlarında bizler birçok işçi arkadaşımızı aldık. Ama saha elemanı olarak aldık. Zabıtada, güvenlikte, en önemlisi temizlikte, park bahçede, şantiyede en az 300 kişi görevlendirdik. Bunlar bizim için temel ihtiyaç" dedi.

Yunusemre Kent Orkestrası eleştiriline de cevap verdi

Yunusemre Kent Orkestrası'na belediye bütçesinden yüklü ödemelerin yapıldığına yönelik eleştirilere de cevap veren Balaban, "Kent orkestrasında bizde çalışan 2 arkadaşımız olduğu için onlara hiçbir para ödemedik. Ses düzeni de kendimizin var, belediyenin var. Ses düzenini kendiniz götürüp oralarda ve yerel sanatçılardan destek aldık. Dört kişilik bir grup vardı. Ona da sponsorlar aracılığıyla toplamda gece başına 4 bin liradan 30 gece 120 bin lira, sponsor aracılığıyla ödedik. Belediyenin kasasından, o etkinlikler için bir lira çıkmadı. Biz bunlarla da gurur duyuyoruz. Yurt Dağı'na kültürü, sanatı, müziği, tiyatroyu götürüyoruz.

"Kendi araç filomuzu oluşturacağız"

Açıklamasının son kısmında düzenleyecekleri araç hibe kampanyasından da söz eden Başkan Balaban konuşmasını şu cümlelerle tamamladı: "Gene önemli konulardan biri çok net bir araç ihalesi yaptık. Araç ihalesi sonunda ne Kamu İhale Kurumuna ne savcılığa bir tane itiraz gelmedi. Ama bu araç ihalesi bize ciddi bir yük. Onun için iyilik sever insanlardan araç kampanyası başlattık. 1 yıl içinde kendi araç filomuzu kuracağız ve bu büyük yükten de belediyeyi kurtaracağız. Hedefimiz kendi araçlarımızla belediyeye hizmet vermek. Bu da bizim için çok önemli bir proje. 1 yıl içinde bunu da halkımızdan iyiliksever insanlardan aldığımız güçle kesinlikle gerçekleştireceğiz. Hiçbir zaman halkımızın kararına bir ukalalık yapmak, hadsizlik yapmak bizim haddimize değil. 5 yıl boyunca çalışacağız ve son takdiri halkımıza bırakacağız"