Şehit yakınları, gaziler ve aileleri Dede Korkut İftar Sofrası'nda buluştu - Son Dakika
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Politika

Şehit yakınları, gaziler ve aileleri Dede Korkut İftar Sofrası'nda buluştu

Şehit yakınları, gaziler ve aileleri Dede Korkut İftar Sofrası\'nda buluştu

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar yemeğinde şehit yakınları, gaziler ve aileleri bir araya geldi.

18.03.2025 12:25
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AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar yemeğinde şehit yakınları, gaziler ve aileleri bir araya geldi.

Dede Korkut Parkı'nda düzenlenen iftar programına, AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Ayşen Gürcan, İl Başkanı Gürhan Albayrak, İl Sosyal Politikalar Başkanı Mehmet Ali Çil, İl Başkan Yardımcıları, yönetim kurulu üyeleri, şehit yakınları, gaziler ve ailelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

"Soframızı şereflendirdiğiniz için her birinize şükranlarımı sunuyorum"

Programda konuşan AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, "Ülkemizin, milletimizin emanetleri olan şehit ve gazi yakınlarımız, hepinizi muhabbet ve sevgiyle selamlıyorum. Ramazan'ın mübarek, iftarınız afiyet olsun. Bizim partimizin Eskişehir'de gösterdiği bir şey var ki o da birlik ve beraberlik. Bu birlik ve beraberliği hissettiğimiz en güzel günleri yaşıyoruz. Ramazan Ayı bizim için bereket, paylaşma ayıdır. Bu amaçla bu organizasyonu yapan tüm arkadaşlara, bu organizasyon için zahmete giren herkese çok teşekkür ediyorum. Allah iyiliklerini ve yardımlarını kabul etsin. Biz Eskişehir adına çok mutluyuz. Eskişehir bundan sonra çok daha güzel olacak. Bu birlik beraberliği görmek, bu kalabalığı görmek, bu kalabalık içerisinde hepinizden, öncelikle sayın Cumhurbaşkanımızın selamıyla diyorum ki dualarınızı bizden esirgemeyin. Sizlerin desteğiyle biz inşallah özelde Eskişehir'e genelde Türkiye'ye ve kendi coğrafyamıza sahip çıkacak ve bu coğrafyaya sahip çıkarken doğruyu, iyiliği, güzelliği ve çıkarsızlığı gösteren bir politika güdeceğiz. Ramazan Bayramınız şimdiden mübarek olsun, Rabbim en güzel zamanda bayrama kavuşmayı nasip etsin" dedi.

"Soframızı şereflendirdiğiniz için her birinize şükranlarımı sunuyorum"

AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, her Ramazan Ayı'nda olduğu gibi bu yıl da iftar sofralarımızda değerli şehit yakınları ile birlikte olduklarını ifade ederek, "Soframızı şereflendirdiğiniz için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle 18 Mart Çanakkale Zaferimizin yıl dönümünde, sizlerle birlikte milletimizin bize emaneti olan 81 vilayetimizin tamamında bulunan şehit yakınlarımızı, sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. 18 Mart Çanakkale Zaferi, milletimizin direniş ve bağımsızlık mücadelesinin en güzel örneklerinden biridir. Çanakkale'de toprağa düşen her bir şehidimiz, vatanımızın bağımsızlığı ve özgürlüğü için gözünü bir an bile kırpmamıştır. Bu büyük zaferin 110'uncu yılında canlarını feda eden kahramanlarımızı, bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyorum. Şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun" şeklinde konuştu.

İftar programı sonrasında ise Eskişehirli Ozan İsmail Akar, şehitleri ve bağımsızlık mücadelesini anlatan türkülerle misafirlere duygusal anlar yaşattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Şehit yakınları, gaziler ve aileleri Dede Korkut İftar Sofrası'nda buluştu - Son Dakika

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