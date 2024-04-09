Şehitkamil Belediyesi Yeni Dönemin İlk Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi

Politika

Şehitkamil Belediyesi yeni dönemin ilk Meclis Toplantısı Avukat Umut Yılmaz Başkanlığı'nda gerçekleşti. İki yeni komisyon kurulmasına karar verilen toplantıda, meclis başkan vekilleri, divan katipleri ile komisyon üyeleri seçimi yapıldı.

Şehitkamil Belediye Meclis Toplantısı, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerini'nin ardından ilk kez toplandı. Şehitkamil Belediyesi Nisan ayı Meclis Toplantısı'na Avukat Umut Yılmaz Başkanlık etti. Yılmaz, toplantının açılışında yeni dönemin hayırlı olmasını dileyerek, hep birlikte Şehitkamil'i yaşanabilir ve huzurlu bir ilçe haline getirmek istediklerini söyledi. Yılmaz'ın konuşmasının ardından gerçekleşen seçimle Meclis başkan vekilleri de belirlendi. Buna göre, Belediye Meclis Başkan Vekilleri Süleyman Türkmen ve Nizamettin Özseven oldu. Divan Katipliği'ne ise Öznur Sevinç ile Ali Cem Tepe seçildi.

2 yeni komisyon kuruldu

Meclis Toplantısı'nda iki yeni komisyon kurulması da kararlaştırıldı. Buna göre yeni kurulan Gençlik ve Spor, Eğitim Komisyonu üyeliğine Seda Sevinçer, Yusuf Açıkgöz, Cuma Hava, Murat Soytürk, Dicle Demirdelen seçildi. Bir diğer yeni komisyon Deprem ve Doğal Afetler Komisyonuna da Ali Güdücü, Ali Özçelik, Ceren Benli, Feray Yılmaz, Yakup Beşe seçildi. Tarife Komisyonu'nda ise yapılan seçimle Reşit Kaya, Resul Öksüz, Hasan Çolak, Erkan Tazeoğlu ve Dicle Demirdelen görev yapacak. Plan-Bütçe Komisyonu da Kadir Yemişen, Meryem Aybüke Sağlam, Hayriye Didem Dinleyici, Hülya Kılıç ve Ahmet Doğan Çiçek isimlerinden oluştu. İmar Komisyonu'na ise Zehra Eltan, Burak Kaya, Sait Yalçın, Mehmet Sinan Azgın ve Hasan Oğuz seçildi. Seçimlerin ardından Başkan Umut Yılmaz bir sonraki birleşimin 15 Nisan 16: 00'da gerçekleşeceğini oylamaya sunarak, toplantıyı sonlandırdı. - GAZİANTEP