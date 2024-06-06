Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Türkiye Belediyeler Birliği'nin Tarım, Hayvancılık ve Gıda Güvenliği Komisyonu'na seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Türkiye Belediyeler Birliği'nin Tarım, Hayvancılık ve Gıda Güvenliği Komisyonu'na seçildi

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Türkiye Belediyeler Birliği'nin yeni yönetimi belirlemek üzere düzenlenen toplantıda Tarım, Hayvancılık ve Gıda Güvenliği Komisyonu'na seçildi. Komisyon, belediyelerin tarım, hayvancılık ve gıda güvenliği konularında projelerine katkı sunacak.

06.06.2024 13:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) Tarım, Hayvancılık ve Gıda Güvenliği Komisyonu'na seçildi. Başkan Durbay, Manisa'yı TBB'de temsil edecek.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Türkiye Belediyeler Birliği'nin yeni yönetimi belirlemek üzere dün Ankara'da düzenlediği toplantısına katılarak oyunu kullandı. Yapılan seçimde İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç yarıştı. Seçimi 515 oyla Ekrem İmamoğlu kazanırken Ahmet Metin Genç 250 oy aldı. Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Toplantısında yapılan komisyon seçimlerinde ise Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay, "Tarım, Hayvancılık ve Gıda Güvenliği Komisyonu'na" seçildi. Komisyon, belediyelerin tarım, hayvancılık ve gıda güvenliği konularında yapacağı projelerine katkı sunarak kalkınmayı destekleyecek. - MANİSA

Kaynak: İHA

Gülşah Durbay, Şehzadeler, Tarım, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Türkiye Belediyeler Birliği'nin Tarım, Hayvancılık ve Gıda Güvenliği Komisyonu'na seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:22 İstanbul Valiliği liste yayınladı Belirlenen alanlar dışında ormanlık alanlara giriş yasak İstanbul Valiliği liste yayınladı! Belirlenen alanlar dışında ormanlık alanlara giriş yasak
13:55 Adıyaman’da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Adıyaman'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
12:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Haziran’da CHP’yi iade-i ziyarete gidiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Haziran'da CHP'yi iade-i ziyarete gidiyor
12:52 İstanbul’da öğretmen aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü İstanbul'da öğretmen aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü
12:40 Bir akraba kayırmacılığı da Esenyurt Belediyesi’nde Başkan Özer’in savunması daha enteresan Bir akraba kayırmacılığı da Esenyurt Belediyesi'nde! Başkan Özer'in savunması daha enteresan
14:32 Fahriye Evcen 38. yaşını kutladı, herkesin gözü pastaya takıldı Fahriye Evcen 38. yaşını kutladı, herkesin gözü pastaya takıldı
14:27 Türkiye’nin EURO 2024’te gruptan çıkma oranları belli oldu Türkiye'nin EURO 2024'te gruptan çıkma oranları belli oldu
13:42 Müge Anlı’da mide bulandıran cinayet itirafı: Halamla babaannem bir adamı öldürüp kıyma makinasında çekti Müge Anlı'da mide bulandıran cinayet itirafı: Halamla babaannem bir adamı öldürüp kıyma makinasında çekti
13:10 Depremzede kızı istismar ettiği söylenen kuaför, canlı yayında kendisini böyle savundu Depremzede kızı istismar ettiği söylenen kuaför, canlı yayında kendisini böyle savundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 14:57:38. #1.13#
SON DAKİKA: Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Türkiye Belediyeler Birliği'nin Tarım, Hayvancılık ve Gıda Güvenliği Komisyonu'na seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement