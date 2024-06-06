Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Türkiye Belediyeler Birliği'nin Tarım, Hayvancılık ve Gıda Güvenliği Komisyonu'na seçildi

Politika

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) Tarım, Hayvancılık ve Gıda Güvenliği Komisyonu'na seçildi. Başkan Durbay, Manisa'yı TBB'de temsil edecek.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Türkiye Belediyeler Birliği'nin yeni yönetimi belirlemek üzere dün Ankara'da düzenlediği toplantısına katılarak oyunu kullandı. Yapılan seçimde İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç yarıştı. Seçimi 515 oyla Ekrem İmamoğlu kazanırken Ahmet Metin Genç 250 oy aldı. Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Toplantısında yapılan komisyon seçimlerinde ise Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay, "Tarım, Hayvancılık ve Gıda Güvenliği Komisyonu'na" seçildi. Komisyon, belediyelerin tarım, hayvancılık ve gıda güvenliği konularında yapacağı projelerine katkı sunarak kalkınmayı destekleyecek. - MANİSA