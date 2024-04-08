Şehzadeler Belediye Meclisi Nisan Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi

Şehzadeler Belediye Meclisi, Nisan ayı meclis toplantısını yaptı. Manisa'nın ilk kadın belediye başkanı olarak seçilen Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay başkanlığında yapılan toplantıda 22 gündem maddesi görüşülerek, karara bağlandı.
Şehzadeler Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Gülşah Durbay başkanlığında, seçimden sonra ilk meclis toplantısını yaptı. Başkan Durbay'ın yönettiği ilk meclis toplantısı, Türkiye'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulup, ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Meclisin açılış konulmasını yapan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, "Bir Cumhuriyet kadını olarak Ata'mızın vasiyetiyle kendini bilimle, kültürle donatmış bir Türk kadını olarak tüm dünya kadınlarından önce elde etmiş olduğumuz seçme ve seçilme hakkı sayesinde Şehzadeler ilçemizin ilk kadın belediye başkanı ve Manisa'nın da ilk ilçe kadın belediye başkanı olarak meclisi yönetmekten ve burada bulunmaktan onur ve gurur duyuyorum. Bu vesileyle Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını saygı ve rahmetle anıyorum. Tüm partiler olarak Şehzadeler ilçemizde çok güzel bir seçim süreci yürüttük. Nezaket çerçevesi içerisinde kimsenin kimseyi ötekileştirmediği, kötülemediği tüm tabuları yıktığımız güzel bir seçim oldu. Biliyorum ki bundan sonra da hep beraber Şehzadeler ilçemiz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ben tüm Şehzadeler halkı için buradan adil ve şeffaf bir yönetim oluşturacağıma, hiçkimseyi ötekileştirmeyeceğime ve hangi parti olduğuna bakmaksızın tüm vatandaşlarımız için hizmet edeceğime söz veriyorum. Bundan sonrası hepinizin emekleriyle daha önce görev yapmış kurucu başkanımız Ömer Faruk Çelik'e de buradan çok teşekkür ediyorum tüm emekleri için. Bizim amacımız bu bayrağı daha da yukarıya taşımak olacak" dedi.
Katip üye olarak meclisin en genç isimleri Sadık Akçakın ve Aleyna Nihal Akyürek'in Başkan Durbay'a eşlik etiği meclis oturumunda, ilk olarak meclis katip üyeliği seçimi yapıldı. CHP'den Aleyna Nihal Akyürek ve Halil Emre Esenkaya katip üyeler seçildi. Meclis 1. Başkanvekili Zerrin İşnel ve 2. Başkanvekili Gökay Budak'ın olduğu mecliste encümen üyeleri ise Onur Ceylan, Halil Kırbaş ve Elif Sümeyye Duygulu oldu. Şehzadeler Çiftçi Malları Koruma Meclisi üyeleri ile ihtisas komisyonlarına üye seçimlerinin yapıldığı oturumda mecliste grubu olan siyasi partilerin grup Başkanvekillikleri üstlenen isimler CHP Serhat Teker, AK Parti Ahmet Songüler, MHP Mehmet Güzgülü ve İYİ Parti Sadık Akçakın şeklinde oldu. 22 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı meclisin Mayıs ayı toplantısının 2 Mayıs 2024 tarihinde saat 17.00'de yapılacağı belirtildi. - MANİSA
Son Dakika › Politika › Şehzadeler Belediye Meclisi Nisan Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
MHP Kütahya Belediye Başkan Adayı Alim Işık, Kütahya Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal edilmesi ve yenilenmesi için YSK'ya başvurduğunu açıkladı. Işık, geçersiz oyların sayımı sırasında tespit ettikleri usulsüzlükleri dilekçeleriyle birlikte YSK'ye sunduklarını belirtti.
AK Parti'den Gümüşova Belediye Başkanı seçilen Kenan Sübekçi, mazbatasını alarak görevine başladı. Sübekçi, Muharrem Tozan'dan görevi devraldı. Törene AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ve partililer katıldı.
Sakarya'nın Adapazarı, Erenler, Ferizli ve Akyazı ilçe belediyeleri, yeni dönemin ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. Toplantılarda konuşan belediye başkanları, hedeflerini ve çalışmalarını anlattı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de devam eden işgal girişimine ve yaşanan insani krize ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, yaptığı basın açıklamasında "İsrail'in, Gazzelilere yardım ulaştırma girişimimizi engellemesinin bahanesi olamaz. Bu durum karşısında İsrail'e yönelik bir dizi yeni tedbir almayı kararlaştırdık." ifadelerini kullandı.
Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca ve Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, görevlerine başladı. Devir teslim törenlerinde yapılan konuşmalarda, önceki başkanlara teşekkür edilirken, yeni başkanlar da hizmetlerini sürdüreceklerini ve ilçelerine en iyi hizmeti sunacaklarını belirtti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, CHP'den Tokat'ın Turhal Belediye Başkanı seçilen Mehmet Erdem Ural ile Amasya'nın Taşova Belediye Başkanı seçilen Ömer Özalp'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Karabat, Turhal Belediyesini ziyaretinde Ural'ı tebrik ederken, Taşova Belediyesini ziyaretinde ise Özalp'e tebriklerini iletti. Ziyaretlerde Karabat'a CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, CHP İl Başkanı İlker Küp ve parti yönetimi eşlik etti.
Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Bayır Mahallesine yaptığı ziyarette vatandaşların talebi üzerine meydanın aydınlatmasını çözüme kavuşturdu.
Sizin düşünceleriniz neler ?