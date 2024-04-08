Şehzadeler Belediye Meclisi Nisan Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Politika

Şehzadeler Belediye Meclisi Nisan Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi

Şehzadeler Belediye Meclisi Nisan Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi

Manisa'nın ilk kadın belediye başkanı Gülşah Durbay başkanlığında yapılan Şehzadeler Belediye Meclisi toplantısında 22 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

08.04.2024 18:34  Güncelleme: 18:39
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Şehzadeler Belediye Meclisi, Nisan ayı meclis toplantısını yaptı. Manisa'nın ilk kadın belediye başkanı olarak seçilen Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay başkanlığında yapılan toplantıda 22 gündem maddesi görüşülerek, karara bağlandı.

Şehzadeler Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Gülşah Durbay başkanlığında, seçimden sonra ilk meclis toplantısını yaptı. Başkan Durbay'ın yönettiği ilk meclis toplantısı, Türkiye'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulup, ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Meclisin açılış konulmasını yapan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, "Bir Cumhuriyet kadını olarak Ata'mızın vasiyetiyle kendini bilimle, kültürle donatmış bir Türk kadını olarak tüm dünya kadınlarından önce elde etmiş olduğumuz seçme ve seçilme hakkı sayesinde Şehzadeler ilçemizin ilk kadın belediye başkanı ve Manisa'nın da ilk ilçe kadın belediye başkanı olarak meclisi yönetmekten ve burada bulunmaktan onur ve gurur duyuyorum. Bu vesileyle Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını saygı ve rahmetle anıyorum. Tüm partiler olarak Şehzadeler ilçemizde çok güzel bir seçim süreci yürüttük. Nezaket çerçevesi içerisinde kimsenin kimseyi ötekileştirmediği, kötülemediği tüm tabuları yıktığımız güzel bir seçim oldu. Biliyorum ki bundan sonra da hep beraber Şehzadeler ilçemiz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ben tüm Şehzadeler halkı için buradan adil ve şeffaf bir yönetim oluşturacağıma, hiçkimseyi ötekileştirmeyeceğime ve hangi parti olduğuna bakmaksızın tüm vatandaşlarımız için hizmet edeceğime söz veriyorum. Bundan sonrası hepinizin emekleriyle daha önce görev yapmış kurucu başkanımız Ömer Faruk Çelik'e de buradan çok teşekkür ediyorum tüm emekleri için. Bizim amacımız bu bayrağı daha da yukarıya taşımak olacak" dedi.

Katip üye olarak meclisin en genç isimleri Sadık Akçakın ve Aleyna Nihal Akyürek'in Başkan Durbay'a eşlik etiği meclis oturumunda, ilk olarak meclis katip üyeliği seçimi yapıldı. CHP'den Aleyna Nihal Akyürek ve Halil Emre Esenkaya katip üyeler seçildi. Meclis 1. Başkanvekili Zerrin İşnel ve 2. Başkanvekili Gökay Budak'ın olduğu mecliste encümen üyeleri ise Onur Ceylan, Halil Kırbaş ve Elif Sümeyye Duygulu oldu. Şehzadeler Çiftçi Malları Koruma Meclisi üyeleri ile ihtisas komisyonlarına üye seçimlerinin yapıldığı oturumda mecliste grubu olan siyasi partilerin grup Başkanvekillikleri üstlenen isimler CHP Serhat Teker, AK Parti Ahmet Songüler, MHP Mehmet Güzgülü ve İYİ Parti Sadık Akçakın şeklinde oldu. 22 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı meclisin Mayıs ayı toplantısının 2 Mayıs 2024 tarihinde saat 17.00'de yapılacağı belirtildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Şehzadeler Belediye Meclisi Nisan Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika

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