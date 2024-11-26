Şehzadeler Belediyesi ve CBÜ, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimleri İçin Protokol İmzaladı - Son Dakika
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Politika

Şehzadeler Belediyesi ve CBÜ, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimleri İçin Protokol İmzaladı

Şehzadeler Belediyesi ve CBÜ, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimleri İçin Protokol İmzaladı

Şehzadeler Belediyesi ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulamaları ve Araştırma Merkezi arasında imzalanan protokol, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmayı ve toplumda eşitlik bilincini yaymayı hedefliyor.

26.11.2024 10:10  Güncelleme: 10:11
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Şehzadeler Belediyesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulamaları ve Araştırma Merkezi arasında imzalanan protokol kapsamında, uzmanlar tarafından 'Toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri' düzenlenecek. Yapılan iş birliği, farkındalık oluşturmayı ve eşitlik bilincini toplumda yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Şehzadeler Belediyesi ile Celal Bayar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulamaları ve Araştırma Merkezi (CBÜ SEM) arasında eğitim protokolü imzalandı. Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ve CBÜ SEM Müdürü Dr. Cenk Yoldaş'ın imzalarıyla hayata geçirilen protokol, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Protokol kapsamında, CBÜ SEM tarafından uzman eğitmenler aracılığıyla eğitim programları düzenlenecek. Eğitimlerin, toplumun farklı kesimlerine ulaşarak eşitlik bilincinin yaygınlaştırılmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.

Protokol imza töreninde konuşan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, "Toplumsal cinsiyet eşitliği, sosyal adaletin temel taşlarından biridir. CBÜ SEM ile yaptığımız bu iş birliği, ilçemizde farkındalık oluşturma yolunda önemli bir adım. Eğitimlerle birlikte daha bilinçli bir toplum inşa edeceğimize inanıyorum" dedi.

CBÜ SEM Müdürü Dr. Cenk Yoldaş ise eğitimlerin içeriği ve hedeflerine dair bilgiler vererek, "Şehzadeler Belediyesi ile iş birliğimizin uzun soluklu ve verimli olmasını diliyoruz. Toplumun her kesimine ulaşarak eşitlik anlayışını güçlendirmek için çalışacağız" ifadelerini kullandı. Protokol çerçevesinde eğitimlerin önümüzdeki aylarda başlaması planlanıyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Şehzadeler Belediyesi ve CBÜ, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimleri İçin Protokol İmzaladı - Son Dakika

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