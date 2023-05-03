Selahattin Demirtaş, cumhurbaşkanı seçimlerinde Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini açıkladı

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından avukatları aracılığıyla yaptığı paylaşımda; 14 Mayıs'ta kime oy vereceğini duyurdu. Demirtaş, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini açıkladı.

"AYRIŞTIRMAYI BİTİRECEĞİNİZE YÜREKTEN İNANIYORUM"

Demirtaş konuya ilişkin yaptığı açıklamada," Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı Sayın Kılıçdaroğlu, Allah yolunuzu açık etsin. Ayrışmayı bitireceğinize, toplumsal barışı sağlayacağınıza, Türkiye'yi refaha, huzura kavuşturacağınıza yürekten inanıyorum. Benim oyum sizedir, Sayın Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu." ifadelerini kullandı.

İşte Demirtaş'ın yaptığı paylaşım:

HDP DE KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEYECEK

Öte yandan HDP'de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nu destekleyecğini açıklamıştı. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar "Amacımız seçimin ilk turda bitmesidir. Bu nedenle Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı verdik" demişti.