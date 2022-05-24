Selçuk Bayraktar, Azerbaycanlı Bakan Nebiyev ile görüştü

Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Reşad Nebiyev ile bir araya geldi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 26-29 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali için Bakü'de bulunan Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Reşad Nebiyev ile görüştü. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır'ın da katıldığı görüşmede, TEKNOFEST hazırlıkları ele alındı. - BAKÜ