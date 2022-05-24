Selçuk Bayraktar, Azerbaycanlı Bakan Nebiyev ile görüştü - Son Dakika
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Selçuk Bayraktar, Azerbaycanlı Bakan Nebiyev ile görüştü

24.05.2022 16:04
Selçuk Bayraktar, Azerbaycanlı Bakan Nebiyev ile görüştü

Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Reşad Nebiyev ile bir araya geldi.

Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Reşad Nebiyev ile bir araya geldi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 26-29 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali için Bakü'de bulunan Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Reşad Nebiyev ile görüştü. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır'ın da katıldığı görüşmede, TEKNOFEST hazırlıkları ele alındı. - BAKÜ

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Azerbaycan'da TEKNOFEST için geri sayım başladı Azerbaycan'da TEKNOFEST için geri sayım başladı TEKNOFEST Azerbaycan için geri sayım başladı TEKNOFEST Azerbaycan için geri sayım başladı
Kaynak: İHA

Selçuk Bayraktar, Azerbaycan, Baykar, Bakü, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Selçuk Bayraktar, Azerbaycanlı Bakan Nebiyev ile görüştü - Son Dakika


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