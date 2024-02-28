Gelecek Partisi Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selçuk Özdağ, 45 Projesini Açıkladı - Son Dakika
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Politika

Gelecek Partisi Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selçuk Özdağ, 45 Projesini Açıkladı

Gelecek Partisi Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selçuk Özdağ, 45 Projesini Açıkladı

Selçuk Özdağ, Manisa'nın tarihi ve kültürel önemine vurgu yaparak, inanç turizmi potansiyelini harekete geçireceklerini belirtti. Özdağ, dürüstlük, çalışkanlık ve liyakat gibi değerlere önem verdiğini ifade etti.

28.02.2024 16:13  Güncelleme: 16:17
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Gelecek Partisi Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selçuk Özdağ, seçilmesi halinde hayata geçireceği 45 projeyi açıkladı.

Şelale Plaza'da düzenlediği basın toplantısında Manisa'nın tarihi ve kültürel anlamda çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten Özdağ, Hristiyanlar için kutsal olan 7 kiliseden 3'ünün Manisa'da yer aldığını, inanç turizminde yüksek potansiyel taşıyan Manisa'da bu potansiyeli harekete geçireceklerini söyledi.

Manisa'nın iyi yönetilemediğini düşündüğü için aday olduğunu açıklayan Özdağ, seçimi kazanacağını iddia etti.

İlçelerde yaptığı ziyaretlerde vatandaşların yoğun teveccühüyle karşılaştığını, bunun yanı sıra özellikle içme suyu bedelleri ve ulaşım konusunda taleplerle karşılaştığını aktaran Özdağ, "Benim en önemli projem dürüstlüktür. Çalışkanlıktır, liyakata önem veren biriyim." dedi.

Kaynak: AA

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