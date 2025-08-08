Selçuklu Belediyesi'nden Cuma Buluşmalarıyla Vatandaşlarla Buluşma - Son Dakika
Selçuklu Belediyesi'nden Cuma Buluşmalarıyla Vatandaşlarla Buluşma

Selçuklu Belediyesi\'nden Cuma Buluşmalarıyla Vatandaşlarla Buluşma
08.08.2025 16:30  Güncelleme: 16:32
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Cuma Buluşmaları kapsamında Musalla Bağları Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek, talepleri dinledi ve belediyecilik hizmetleri hakkında bilgi verdi.

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Amacımız, Selçuklu'da tüm hemşehrilerimizin yaşamaktan mutlu olacağı hizmeti sunmak. Bu yolda vatandaşlarımızın görüşleri bizim en büyük rehberimizdir" dedi.

Selçuklu Belediyesi tarafından her hafta ilçenin farklı bir noktasında düzenlenen Cuma Buluşmaları, hizmet kalitesine katkı sağlamaya devam ediyor. Buluşmaların bu haftaki adresi Musalla Bağları Mahallesi oldu. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Musalla Bağları Yeşil Camii'nde kılınan Cuma namazı sonrasında vatandaşlarla buluştu, onlardan gelen istek ve önerileri dinledi. Buluşmaya, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın yanı sıra Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri de katıldı.

"Vatandaşlarımızın görüşleri bizim en büyük rehberimiz"

Selçuklu'da Cuma Buluşmalarının ayrı bir öneme sahip olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Cuma Buluşmaları bizim için sadece bir program değil, aynı zamanda hemşehrilerimizle gönül bağımızı güçlendiren çok kıymetli bir fırsattır. Her hafta farklı bir mahallemizde, vatandaşlarımızın kapısını çalıyor, onların istek ve ihtiyaçlarını yerinde dinleyerek çözüm için adımlar atıyoruz. Bu hafta da Cuma Buluşmaları kapsamında Musalla Bağları Mahallemizde vatandaşlarımız ile bir araya gelerek hem talepleri dinledik hem de yürüttüğümüz belediyecilik hizmetleri noktasında yapılan hizmet ve projelerimizi anlattık. Amacımız, Selçuklu'da tüm hemşehrilerimizin yaşamaktan mutlu olacağı hizmeti sunmak. Bu yolda vatandaşlarımızın görüşleri bizim en büyük rehberimizdir" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

konya

Son Dakika Politika Selçuklu Belediyesi'nden Cuma Buluşmalarıyla Vatandaşlarla Buluşma - Son Dakika

SON DAKİKA: Selçuklu Belediyesi'nden Cuma Buluşmalarıyla Vatandaşlarla Buluşma - Son Dakika
