Selim Temurci, Sedat Peker'in "kayıp silahlar" iddiasını doğruladı: Maalesef arka kapıdan dolaşılarak bazı operasyonlar yapılmış - Son Dakika
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Selim Temurci, Sedat Peker'in "kayıp silahlar" iddiasını doğruladı: Maalesef arka kapıdan dolaşılarak bazı operasyonlar yapılmış

25.05.2022 10:56
Selim Temurci, Sedat Peker'in "kayıp silahlar" iddiasını doğruladı: Maalesef arka kapıdan dolaşılarak bazı operasyonlar yapılmış

15 Temmuz darbe girişimi sürecinde AK Parti İstanbul İl Başkanı olan Selim Temurci, organize suç örgütü firarisi Sedat Peker'in 15 Temmuz darbe girişiminin ardından AK Parti Gençlik Kolları'na silah dağıtıldığı yönündeki iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Maalesef üzülerek ifade ediyorum o dönem adeta arka kapıdan dolaşılarak bizim bilgimiz haricinde bazı operasyonlar yapılmış olduğunu öğrendik" dedi.

Organize suç örgütü firarisi Sedat Peker'in 15 Temmuz darbe girişiminin ardından İstanbul'da bir kasa kalaşnikof silah dağıtıldığını iddia etmişti. O dönem AK Parti İstanbul İl Başkanı olan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, "kayıp silahlar" konusuyla ilgili dikkat çekici ifadeler kullandı.

"O DÖNEM BİLGİMİZ HARİCİNDE BAZI OPERASYONLAR YAPILMIŞ"

Halk TV'ye konuşan Temurci, "15 Temmuz ile ilgili peşimi bırakmayan bazı olaylar var" ifadesini kullandı. Temurci, Sedat Peker'in 15 Temmuz'da AK Parti Gençlik Kolları'na dağıtıldığını öne sürdüğü silahlara ilişkin, "Maalesef üzülerek ifade ediyorum o dönem adeta arka kapıdan dolaşılarak bizim bilgimiz haricinde bazı operasyonlar yapılmış olduğunu öğrendik" dedi.

"SİLAH DAĞITILDIYSA BU YALNIZCA İÇİŞLERİ'NİN BİLGİSİ DAHİLİNDE OLACAK İŞ DEĞİLDİR"

Temurci'nin konuya ilişkin şunları söyledi:

"Sedat Peker'in kaçak silahlarla ilgili yaptığı bir açıklama oldu. Ben o dönem AK Parti'nin İstanbul il başkanıydım. Bu teslimatın yapıldığı tarihten bahsediyorum. Ben orada iki gün bekledim. Dönemin ülkenin başbakanı ve partinin genel başkanı Binali Yıldırım'dan bir açıklama bekledim. AK Parti yetkililerinden bir açıklama bekledim. O dönemde İstanbul il başkanı olduğum için neden sesimin çıkmadığına dair birçok televizyoncu arkadaşımız bizi açıklama yapmaya davet etti. Biz de bu ekranlardan şunu söyledik. Bu meselenin yargı tarafından incelenmesi lazım. Eğer bir silah teslimatı söz konusuysa, bununla ilgili olarak yargıyı göreve çağırdım ve şunu söyledim. Eğer bu ülkede AK Parti İstanbul Gençlik Kollarına birileri silah dağıtmışsa bu sadece İçişleri Bakanı'nın bilgisi dahilinde olacak iş değil. Bazı kişilerin isimlerinden bahsettim. Ve maalesef üzülerek ifade ediyorum o dönem adeta arka kapıdan dolaşılarak bizim bilgimiz haricinde bazı operasyonlar yapılmış olduğunu öğrendik."

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15 Temmuz Darbe Girişimi, Sedat Peker, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Selim Temurci, Sedat Peker'in 'kayıp silahlar' iddiasını doğruladı: Maalesef arka kapıdan dolaşılarak bazı operasyonlar yapılmış - Son Dakika


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SON DAKİKA: Selim Temurci, Sedat Peker'in "kayıp silahlar" iddiasını doğruladı: Maalesef arka kapıdan dolaşılarak bazı operasyonlar yapılmış - Son Dakika
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