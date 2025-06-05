Sema Silkin Ün Canlı Hayvan Pazarını Ziyaret Etti - Son Dakika
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Politika

Sema Silkin Ün Canlı Hayvan Pazarını Ziyaret Etti

Sema Silkin Ün Canlı Hayvan Pazarını Ziyaret Etti
05.06.2025 11:39
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Milletvekili Ün, Denizli'deki hayvan pazarını ziyaret ederek hijyen ve altyapı sorunlarını değerlendirdi.

Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, canlı hayvan pazarını ziyaret ederek, kurbanlık satıcıları ve vatandaşlarla bir araya geldi. Pazardaki mevcut durum hakkında bilgi alan Milletvekili Ün, "Hayvan pazarımız sadece ticaret açısından değil, aynı zamanda hijyen, altyapı ve güvenlik anlamında da örnek bir tesistir" dedi.

Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Denizli Ticaret Borsası'na ait canlı hayvan pazarını ziyaret ederek farklı şehirlerden gelen kurbanlık satıcıları ve vatandaşlarla bir araya geldi. Milletvekili Ün, pazardaki mevcut durum hakkında bilgi alırken, satıcıların sorunlarını dinledi ve gelecek yıllarda çözüm üretilmesi gereken başlıkları not aldı. Milletvekili Sema Silkin Ün, canlı hayvan pazaryeri ziyaretine Denizli Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Tefenlili de eşlik etti.

"Hayvan pazarımız sadece ticaret açısından değil, hijyen, altyapı ve güvenlik anlamında örnek bir tesistir"

Milletvekili Ün, Denizli'deki hayvan pazarının birçok açıdan diğer illere örnek olduğuna dikkat çekerek "Daha önce burada temiz suya hızlı erişimle ilgili yaşanan sorunları ilgililere iletmiştik. Bu yıl sevindirici bir şekilde bu problemin çözüldüğünü görüyoruz. Kurbanlık satışı için pazara gelenler özellikle yemlik sayısının arttırılmasını, elektrik altyapısının daha da güçlendirilmesini istiyorlar. İnşallah önümüzdeki yıl bu konular da çözüme kavuşur. Hayvan pazarımız sadece ticaret açısından değil, aynı zamanda hijyen, altyapı ve güvenlik anlamında da örnek bir tesistir" diye konuştu.

Kurbanlık fiyatlarıyla da ilgili olarak açıklama yapan Milletvekili Ün, 'Geçen yıla göre kurbanlık fiyatlarında yüzde 15'lik bir artış var. Ancak bu artış oranı genel enflasyonun altında. Buna rağmen yem fiyatlarının neredeyse iki katına çıkmış. Bu durumun kurbanlık satıcılarımızı ciddi şekilde zorlarken, kar marjlarını düşürüyor' dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Sema Silkin Ün Canlı Hayvan Pazarını Ziyaret Etti - Son Dakika

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