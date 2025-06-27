Sema Silkin Ün'den İklim Kanunu Eleştirisi - Son Dakika
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Politika

Sema Silkin Ün'den İklim Kanunu Eleştirisi

Sema Silkin Ün\'den İklim Kanunu Eleştirisi
27.06.2025 11:23
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Ün, İklim Kanunu Teklifi'nin küçük üreticiyi tehdit ettiğini ve büyük sermayeyi koruduğunu savundu.

Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, TBMM kürsüsünde yaptığı konuşmada İklim Kanunu Teklifini eleştirerek, "Bu sistem, küçük üreticiyi ya üretimden çekecek ya da kayıt dışı üretime zorlayacak. Metan gazı salımı bahanesiyle hayvancılığı daha da köşeye sıkıştıracaklar" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeniden gündeme alınan İklim Kanunu Teklifi, Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün'ün sert eleştirilerine hedef oldu. Milletvekili Ün, kanun teklifinin esas amacının çevreyi korumak değil, büyük sermayeyi kollamak ve küçük üreticiyi sistem dışına itmek olduğunu ileri sürdü. Meclis kürsüsünden konuşan Ün, "Feraset sahibi milletimizin tepkisiyle geri çekilen düzenleme, savaş gündeminin gölgesinde yeniden getirildi. Bu bir çevre kanunu değildir; bu karbon ticareti yasasıdır. Bu, bir iklim kanunu değil, milletin iradesine karbon etiketi yapıştırma yasasıdır" dedi.

Kanun teklifinin küçük üreticilere yönelik etkilerine de değinen milletvekili Ün, karbon salım haklarının paraya dönüştürülmesiyle ortaya çıkacak yeni sistemin büyük üreticileri avantajlı hale getireceğine dikkat çekti. Ün, "Bu sistem, küçük üreticiyi ya üretimden çekecek ya da kayıt dışı üretime zorlayacak. Anadolu'nun binlerce yıllık tarım hafızası yok sayılıyor. Domates eken, biber yetiştiren sadece çiftçi değil; o insanlar bizim tarım belleğimiz" diye konuştu.

"Gazze bombalanırken doğa dersi vermeyin"

Ün, Batı'dan gelen çevre politikası taleplerini de eleştirerek, "Gazze enkaz altındayken bize çevre dersi vermeye kalkmayın. Doğayı koruyalım diyorsanız önce insanlığı koruyun" dedi. Yutak alanların korunması için bakanlığa yetki verilmesini de "samimiyetsiz" bulan Ün, ormanlara otel, maden ve santral izinleri verilirken nasıl bir korumadan söz edilebileceğini sordu.

Hayvancılık sektörünün de tehlike altında olduğunu öne süren Ün, "Metan gazı salımı bahanesiyle hayvancılığı daha da köşeye sıkıştıracaklar. Zaten zor durumda olan çiftçiye bir darbe daha vuruluyor" dedi. Karbon ayak izi kavramına da dikkat çeken milletvekili Ün, bunun bir petrol şirketinin halkla ilişkiler kampanyasından doğduğunu hatırlatarak, "Petrolü onlar döküyor, suçu bize yüklüyorlar. Dünyadaki karbon salımının yüzde 70'inden sadece 100 şirket sorumlu. Ama faturayı halka kesiyorlar. Bu yasa bugün karbonu ölçmek için çıkarılıyor, yarın halkın nefesini ölçmek için. Bu kanunu geri çekin. Aksi takdirde bu milletin toprağı da tarihi de sizi ah ederek anacak" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Sema Silkin Ün'den İklim Kanunu Eleştirisi - Son Dakika

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