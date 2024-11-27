Sema Silkin Ün'den Kreş Tartışmalarına Sert Uyarı - Son Dakika
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Politika

Sema Silkin Ün'den Kreş Tartışmalarına Sert Uyarı

Sema Silkin Ün\'den Kreş Tartışmalarına Sert Uyarı

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, kreş tartışmalarını eleştirerek çocukların geleceğinin siyasi çekişmelere kurban edilmemesi gerektiğini vurguladı. Çalışan annelerin mağduriyetine dikkat çekti.

27.11.2024 09:25  Güncelleme: 09:26
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Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, devam eden 'kreş' tartışmalarına karşı uyarılarda bulunarak; "Çocukların geleceğini siyasi çekişmelerinize kurban etmeyin. Bu tartışmanın mağduru çalışmak zorunda olan annelerdir" dedi.

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, AK Parti ve CHP arasında devam eden 'Kreş' tartışmaları üzerine meclis kürsüsünden konuşma yaptı. İktidarın iki konuda hayata geçireceği politikaları Gelecek Partisi olarak desteklediklerini belirten Sema Silkin Ün, "Bunlardan biri nüfusun azalma tehlikesine karşı, doğal nüfus artışını teşvik eden politikalarıdır. Diğeri ise kadınların işgücüne katılma oranının artmasını teşvik eden politikalarıdır. Bu iki teşviki de kesiştiren en önemli politika kreş hizmetidir. İki gündür kreş konusunda bir kavgadır gidiyor. Kreş mi, anaokulu mu? Kreş açmaya kim yetkili? Anaokulu açmaya kim yetkili? Anayasa mahkemesinden iptal ettiren CHP değil mi? Yasağa rağmen yerel seçim öncesinde her mahalleye kreş vaat eden AK Parti değil mi? Diye uzayıp giden bir tartışma. Bu kavgadan ne siyaset ne belediyeler mağdur olur, bu kavgadan resmi kurumlar yetersiz olduğu, özel kurumlar pahalı olduğu için çaresizliğe düşen çalışan muhtaç çocuklu anneler mağdur olur. Çocukların geleceğini siyasi çekişmelerinize kurban etmeyin. Annelerin umudunu ideolojik kavgalarınızla söndürdüğünüzün, çocukların geleceğini siyasi çekişmelerinize kurban ettiğinizin farkına varın. Devlete düşen yasaklamak değil teşvik etmektir denetlemektir" dedi

"Size kasteden bürokratlarınız var demektir"

AK Parti'nin sürekli kastetmediklerinizi açıklamak zorunda kaldığını hatırlatan Milletvekili Sema Silkin Ün, "Sürekli kastetmediklerinizi açıklamak zorunda yorsanız size kasteden iş bilmez, işgüzar bürokratlarınız var demektir. Kreş tartışmaların arasında okul öncesi eğitimin hala zorunlu olmaması gerçeğimiz kaynayıp gitti. Bu tartışmalar arasında tabi 3-5 yaş grubundaki çocuklarımızın, erken çocukluk eğitimine katılım oranlarında OECD ülkelerinin çok gerisinde olma sorunumuz kaynayıp gitti. Gelin tüm kreş türlerini; diyanet, belediyeler, özel kurumlar dahil kayıt olma yaşını 60 ayla sınırlayın okul öncesi eğitimi zorunlu hale dönüştürün. 17 Mayıs 2024 tarihli Tasarruf Tedbirleri Genelgesinde hem kamunun hem belediyelerin kreş yapmasını, 3 yıllığına yasaklayan bir madde vardı. Birçok toplantıda Aile bakanımıza kreş yapımının tasarruf tedbirleri kapsamından çıkarılmasına aracılık etmesini söyledim. Daha sonra, aslında genelgedeki o ifadenin kurumların kendi kreşlerini ifade ettiği, halka açık kreşleri kastetmediği söylenerek konu yine muallakta bırakıldı. Daha o tartışma bitmeden yeni bir kreş tartışmasının içinde bulduk kendimizi. Milli Eğitim Bakanlığı ilk cümlesine 'kreş' sözcüğü ile başladığı genelgeye açıklık sağlayarak genelgenin konusu 'kreş' değil 'anaokulu' dur, o da bizim alanımızdır dedi. Bu belirsizliği, bu kafa karışıklığını, meseleyi daha fazla çığrından çıkarmadan, etkisi kadınların hayatını vurmadan şeffaf şekilde düzenlemek zorundasınız" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Sema Silkin Ün'den Kreş Tartışmalarına Sert Uyarı - Son Dakika

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