Şentop'tan Suriye ve Kadın Hakları Açıklamaları - Son Dakika
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Politika

Şentop'tan Suriye ve Kadın Hakları Açıklamaları

Mustafa Şentop, Suriye'deki gelişmeleri değerlendirirken kadın haklarına da vurgu yaptı.

05.12.2024 17:16
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Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Suriye'de yaşanan gelişmelerle ilgili, "Biz bilhassa sivillerin saldırılara maruz kalmamaları yönünde çok açık olarak görüşlerimizi ifade ediyoruz. Ama Suriye'deki statükonun değişmesi ve orada istikrarı kalıcı hale getirecek adımların atılması önemli. İnşallah bu gelişmeler ona doğru evrilir ve böyle bir sonucu sağlar." dedi.

Şentop, AK Parti Samsun İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla kadın hakları konusunda gelişmiş ülkeleri ve Türkiye'yi değerlendirdi.

AK Parti'nin kuruluşundan itibaren kadın hakları konusunda büyük bir hassasiyete sahip olduğunu dile getiren Şentop, AK Parti'de kadınların il, ilçe, belde ve hatta mahallelere kadar teşkilatlanarak birçok göreve getirildiklerini söyledi.

Dünyanın birçok ülkesinde kadınların siyasete aktif olarak katılmalarının önünde engeller olduğuna değinen Şentop, "Kadınların siyasete aktif olarak katılabilmeleri normal siyasi parti teşkilatlarında birtakım engellerle karşılaşıyor. Kadın kolları aslında kadınlarımızın siyasete daha kolay bir şekilde katılabilecekleri ve buradan ana kademe teşkilatlarda daha etkili bir şekilde görev alabilecekleri bir mekanizma, adım oluşturuyor." dedi.

Şentop, Türkiye'nin AK Parti ile kadın hakları konusunda önemli kazanımlar elde ettiğini de aktardı.

Tarihin zor bir döneminden geçildiğini, Orta Doğu başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde çatışmalar yaşandığına işaret eden Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hukuk kurallarıyla ilgili çok ciddi sıkıntılar var uluslararası hukuk anlamında. Bunları genel olarak biliyorduk ama bilhassa Filistin'de Gazze'de yaşanmakta olan İsrail'in yaptığı soykırım vesilesiyle bütün dünya gördü ki aslında uluslararası hukuk, uluslararası barışı, güvenliği tesis edecek kurumlar tamamen işlevsizmiş. Çifte standart da dediğimiz şeyler gerçekten de çifte standartlıymış. Müslümanlara, Filistinlilere uygulanan hukukla İsrail'e uygulanan hukukla başkalarına uygulanan hukuk aynı değilmiş. Bunlar zaten biliniyordu 20-30 senedir ama bunları bütün dünya net bir şekilde gördü. Ancak umut verici olan şey dünyada farklı ülkelerde yaşayan insanların, insanlık vicdanının hala ölmediğini, etkili olduğunu görebilmemiz."

Türkiye'nin tüm bu gelişmeler karşısında öneminin arttığını ifade eden Şentop, Türkiye'nin sadece bölgesinde değil, dünyada da çok etkili bir ülke olduğunu, yeni kurulacak düzenin belirlenmesinde Türkiye'nin çok büyük bir gücü ve etkisi olduğunu, Türkiye'nin taşıdığı tarihi misyonun çok önemli olduğunu vurguladı.

Açıklamalarının ardından bir gazetecinin yeni Anayasa çalışmalarıyla ilgili sorusuna ise Şentop, "Bunu sadece bir Cumhur İttifakı'nın konusu olarak görmemek lazım. Yeni Anayasa yapılacaksa tüm siyasi partilerin buna katılması lazım. Ama diğer siyasi partilerden bu yönde bir çalışma, bir adım henüz görmedik. Anayasa Türkiye'nin gündemi. 1982 Anayasası'nın ilk kabul edildiği günden itibaren Türkiye'de sivil yani askeri darbe yapanların yapmadığı, milletin temsilcilerinin yaptığı, hazırladığı bir Anayasa konusu Türkiye'nin gündeminde. Ben Türkiye'nin bunu başarabilecek bir birikiminin olduğu kanaatindeyim." diye yanıt verdi.

Başka bir gazetecinin Suriye'deki gelişmelere ilişkin sorusu üzerine Şentop, şunları kaydetti:

"Bu sorunlar şüphesiz bizi yakından ilgilendiriyor. Dünyada hiçbir ülkenin olmadığı kadar Türkiye'nin konuya dair görüşü, tutumu önemli. Çünkü Suriye'de sıkıntı yaşayan insanlar bizim sınır komşumuz oradan bize geliyorlar. Bunun bir yükünü Türkiye taşıyor. Suriye'deki istikrarsızlık terör örgütlerinin orada yuvalanmasına yol açıyor ve bizim için bir güvenlik tehdidine dönüşüyor. Dolayısıyla Türkiye, dünyada hiçbir ülkenin hakkı yok desek, Suriye'yle ilgili olaylara karışma ve görüş bildirme noktasında, bir ülkenin hakkı var. O da Türkiye'dir, bunun dışında kimsenin bunun aksini söyleme imkanı, ihtimali yok. Lübnan'daki gelişmeler, Filistin'deki gelişmeler ile beraber orada da bir hareketlenme meydana geldi. Biz bilhassa sivillerin saldırılara maruz kalmamaları yönünde çok açık olarak görüşlerimizi ifade ediyoruz. Ama Suriye'deki statükonun değişmesi ve orada istikrarı kalıcı hale getirecek adımların atılması önemli. İnşallah bu gelişmeler ona doğru evrilir ve böyle bir sonucu sağlar."

Şentop'a ziyaretinde, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse ve partililer eşlik etti.

Kaynak: AA

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