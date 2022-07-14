Serhat Seçilmiş'in "İçindeki donun markasına bak önce" sözlerine Bakan Varank'tan yanıt - Son Dakika
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Serhat Seçilmiş'in "İçindeki donun markasına bak önce" sözlerine Bakan Varank'tan yanıt

14.07.2022 13:30

Kendini 'İYİ Parti Mahalle Başkanı' olarak tanıtan Serhat Seçilmiş'in, sosyal medyada "İçindeki donun markasına bak önce" sözlerine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank karşılık verdi. Varank, "Türkiye'nin tekstil ve konfeksiyonda milyarlarca dolar dış ticaret fazlası verdiğini bilmeyecek kadar cahil" diyerek marka isimlerini paylaştı.

Twitter hesabında kendini 'İYİ Parti Mahalle Başkanı' olarak tanıtan Serhat Seçilmiş adlı kullanıcı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın 2021 yılında "Biz açtık!" notuyla paylaştığı bir videoya yanıt verdi.

"İÇİNDEKİ DONUN MARKASINA BAK ÖNCE"

Bakan Varank'ın, yapılan yatırımları anlattığı videoyu paylaşan Seçilmiş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Anlat anlat heyecanlı oluyor! Giydiğimiz donun lastiğini bile ithal ederken önündeki kağıttan okuyacağına içindeki donun markasına bak ilk önce!"

"MÜSAADENİZLE CEVAP VERECEĞİM"

Bakan Varank, Seçilmiş'in tepkisini karşılıksız bırakmadı. Varank da Seçilmiş'in gönderisini kendi hesabından paylaşarak şöyle yanıt verdi: " Türkiye'nin tekstil ve konfeksiyonda milyarlarca dolar dış ticaret fazlası verdiğini bilmeyecek kadar cahil, terbiyeden de nasibini almamış bu İYİ Parti mahalle başkanına müsaadenizle cevap vereceğim...

Jiber: Diyarbakır firması.

Blackspade: İzmir firması"

İşte Bakan Varank'ın o paylaşımı;

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Mustafa Varank, İYİ Parti, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Serhat Seçilmiş'in 'İçindeki donun markasına bak önce' sözlerine Bakan Varank'tan yanıt - Son Dakika


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SON DAKİKA: Serhat Seçilmiş'in "İçindeki donun markasına bak önce" sözlerine Bakan Varank'tan yanıt - Son Dakika
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