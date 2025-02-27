Serim\'den Falyalı İddialarına Yalanlama

Politika

KKTC'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim'in öldürülen Halil Falyalı ile şirket ortaklığı olduğu yönündeki iddialara belgeyle yalanlama geldi. KKTC Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim'in Avukatı Karagüzel, "Asılsız iddialar karşısında hukuki ve cezai yollara başvurduğumuzu ve bu süreçlerin halen devam ettiğini, kesinleşmiş bir mahkeme kararı olmadığını belirtmek isteriz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim'in 'Kıbrıs'ta öldürülen Halil Falyalı ile ortak şirket kurduğu' iddialarına KKTC'de tüm şirketlerin kayıtlarının tutulduğu Ekonomi Bakanlığına bağlı Resmi Kabz Memurluğu'nca resmi belgeyle yalanlama geldi. Resmi Kabz Memurluğu tarafından yapılan açıklamada herhangi bir dönemde, hiçbir şirkette Yasin Ekrem Serim ile Halil Falyalı ortaklığının bulunmadığı kaydedildi.

Yasin Ekrem Serim'in avukatından açıklama

KKTC Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim'in Avukatı Ömer Faruk Karagüzel, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dünkü grup toplantısındaki iddialarıyla ilgili yazılı açıklama yaparak, "Tüm asılsız haber ve iftiralara karşı yasal haklarımızı kullanmaya devam edeceğiz" dedi. "Serim'e yöneltilen muallak ve nereye vardığı belli olmayan ifadeler üzerinden açık bir itibar suikastı yapıldığını" kaydeden Karagüzel, müvekkili hakkında "illegal kişilerle bağlantılı" seklinde algı oluşturmak maksadıyla dile getirildiğini belirttiği iftira ve iddiaların kabul edilemez olduğunu vurguladı. Karagüzel, Serim'in geçmişe dönük tüm işlemlerinin devlet kayıtlarında olduğunu, mal beyanının da devlet kayıtlarında bulunduğunu kaydederek, "Müvekkilim hayatının hiçbir döneminde bahsi geçen şahıs ve illegal kişi olarak anılan hiç kimseyle bir araya gelmedi, hiçbir irtibatta bulunmadı" dedi. Karagüzel, Özgür Özel'in müvekkili hakkında, "önceden beri dile getirilen ve doğru olmadığı defaten kamuoyuna deklare edilen birtakım gerçek dışı iddiaları tekrar ettiğini" belirterek, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Serim'in kişilik haklarına bir kez daha saldırıda bulunulduğunu söyledi. Malvarlığına ilişkin yapılan imalar ve ortaya atılan iddialarla Yasin Ekrem Serim'in uzun zamandır kamuoyu husumetine maruz bırakılmaya çalışıldığını söyleyen Karagüzel, "Asılsız iddialar karşısında hukuki ve cezai yollara başvurduğumuzu ve bu süreçlerin halen devam ettiğini, kesinleşmiş bir mahkeme kararı olmadığını belirtmek isteriz" dedi.

"İftiralara yönelik açtığımız davalar devam ediyor"

Özgür Özel'in müvekkili Yasin Ekrem Serim'in "Halil Falyalı ile ortak şirket kurduğu" iddiasının açıkça yalan ve iftira olduğunu, bunun daha önce de çok defa ifade edildiğini belirten Karagüzel, şu ifadeleri kullandı:

"Serim'e yöneltilen bu iftiralara yönelik açmış olduğumuz davalar henüz devam etmekte ve kesinleşmiş bir karar bulunmamaktadır. Müvekkilim Yasin Ekrem Serim, bahsi geçen şahısla hiçbir şekilde şirket kurmamış, ortak ticari faaliyette bulunmamıştır. KKTC Girne Merkezli Northern Associates Trading Limited isimli şirket üzerinden müvekkilimin geçmiş yıllarda gerçekleştirdiği ticari faaliyetler gerçeğe aykırı şekilde gösterilerek hukuksuz eylemler gerçekleştirdiği iddia edilmektedir. Her ne kadar bu eylemlerin müvekkil tarafından gerçekleştirildiği iddia edilse de olayın oluş biçimi dikkate alındığında basit bir gayrimenkul satışı karşılığında şirket hisselerinin devredilmesi hakkında olduğu anlaşılacaktır. Müvekkilimin şirketine ait taşınmazın satışı amacıyla 2020 yılında şirket hisselerinin bir kısmının devrinin sağlanması, ardından taşınmaz bedeline karşılık gelen hisselerin tarafına ödenmesiyle 4 ay sonra tamamı devredilmek suretiyle işlem gerçekleştirilmiştir. Satış işlemi de gayrimenkul satış hizmeti veren kişiler ve avukatlar vasıtasıyla gerçekleşmiş olup hayatının hiçbir döneminde bahsi geçen şahıs ve illegal kişi olarak anılan hiç kimseyle bir araya gelmemiş, hiçbir irtibatı ve iltisakı bulunmamıştır. Esasen bahsi geçen satış, taşınmaz satışına ilişkin olup, şirkete bağlı bir taşınmazın satışı şirket hisselerinin devri üzerinden yapılmıştır. Gayrimenkul satışı bittikten yıllar sonra şahıs hakkında çıkan haberler o dönemde basında yer almamaktadır. Halihazırda araması, yakalaması, hakkında tutuklaması bulunan şahısların hisse devri, alım satım yapmaları da imkansızdır."

"Özel'i 'Uluslararası sularda yüzen gemiler' ifadesiyle neyi kastettiğini açık şekilde söylemeye davet ediyoruz"

Bir gayrimenkul satışının, yasa dışı kişilerle ortaklık olarak kamuoyuna servis edilmesinin açıkça suç teşkil ettiğini de belirten Avukat Ömer Faruk Karagüzel, "Müvekkilimin dava ettiği ve mahkemede davalı taraf CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarında ortaya attığı 'uluslararası sularda yüzen gemiler' ifadesiyle neyi kastettiğini açık şekilde söylemeye davet ediyoruz. Müvekkile yöneltilen muallak ve nereye vardığı belli olmayan ifadeler üzerinden kamuoyunda algı oluşturma ve siyasi rant devşirme çabasının beyhude bir çaba olduğu ve açık bir itibar suikastı olduğu aşikardır. Söz konusu iftira ve iddialar kamu görevi yerine getiren müvekkilimin itibarını kamuoyu nezdinde zedelemekte ve ona duyulan güveni önemli nitelikte etkilemekte olduğundan bu ithamlar ağızdan çıktığı andan itibaren geri dönülemez zararlara sebep olmuştur. Sözde soru gibi görünen fakat kamuoyunu tamamen yönlendirmek maksadıyla ortaya atılan ve kamuoyunda müvekkil hakkında 'illegal kişilerle bağlantılı' seklinde algı oluşturmak maksadıyla dile getirilen iftira ve iddialar kabul edilemez niteliktedir. Müvekkilimizin geçmişe dönük tüm işlemleri devlet kayıtlarında mevcut olup, mal beyanı olarak da devlet kayıtlarında bulunmaktadır. Müvekkilimize yönelik saldırının maksadı, şahısla irtibatlandırmak suretiyle kamuoyunda müvekkil hakkında illegal kişi algısı oluşturmaktır. Bu iddiaların tamamı yalan ve iftiradır. Tüm asılsız haber ve iftiralara karşı yasal haklarımızı hukuk nezdinde kullanmaya devam edeceğimizi ifade etmek isteriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı. - LEFKOŞA