SES Partisi, Özdağ'ın kararının ardından Kılıçdaroğlu'na desteği kesti: Kabul edilemez

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıkladı. Özdağ'ın desteğinin yankıları sürerken, bir açıklama da kurucu genel başkanlığını Ayhan Bilgen'in yaptığı SES Partisi'nden geldi. SES Partisi Özdağ'ın kararı sonrası Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceklerini açıkladı.

SES Partisi'nden yapılan açıklama şöyle:

"Bu hafta sonu, ülkemizi gelecek beş yıl daha yönetecek Cumhurbaşkanını seçmek üzere, seçimlerin ikinci turu gerçekleştirilecek. Toplumun siyasetten beklentilerini ifade etmesi ile karar alma ve yönetim sürecine katılımı açısından seçimler önemli bir fırsattır. Hatta tek fırsattır. Bu süreçte kutuplaştırıcı siyaset diline rağmen, sergilenen toplumsal olgunluk herhangi bir kaosun yaşanmasına fırsat vermemiştir.

"MUHALEFET TOPLUMUN YETERLİ İLGİSİNE MAZHAR OLAMAMIŞTIR"

Partimiz henüz yeni kurulmasına rağmen ilk günden itibaren muhalefetin önemine, parti kültürünün değişimine ve siyasette yapısal dönüşüm ihtiyacına ısrarla dikkat çekmiştir. Muhalefet; tüm uyarılarımıza rağmen ekonomik sorunlara ilişkin güven verici, ikna edici somut çözüm önerilerine odaklanmak yerine hükümet sistemi tartışmasına kilitlendiği için toplumun yeterli ilgisine mazhar olamamıştır. Bu bağlamda, seçimin birinci turunun hükümet sistemi referandumuna dönüştürülmesi yanlış bir strateji olmuştur. Dolayısıyla seçmenin TBMM'deki çoğunluk tercihine ilişkin ortaya çıkan iradesine saygı duymak ve ikinci turda da bu tercihi dikkate almak demokratik bir zorunluluktur.

"KAZANAN TÜM ÜLKEYİ KUCAKLAYAN BİR TUTUM ORTAYA KOYMALI"

Ülkenin önündeki küresel ve bölgesel sorunlara çözüm üretmek için yapıcı muhalefet ihtiyacı 29 Mayıs tarihi itibariyle çok daha hayati anlam taşıyacaktır. Özgürlükçü, eşitlikçi bir yeni sivil anayasa için meclis içinde uzlaşma iradesi herkese tarihi bir sorumluluk yüklemektedir. Seçimi kim kazanırsa kazansın her iki adayın da meclis gruplarında bu yöndeki beklentiyi dikkate alacağını umut ediyoruz. Yine kazanacak adayın sadece kendisini destekleyen kesimleri değil tüm ülkeyi kucaklayan tutum ortaya koyması toplumsal barış açısından önemli bir kazanım olacaktır.

"KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK VERMEMİZ MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Seçmen iradesini özgür birey, bilinçli yurttaş ve sorumlu toplum perspektifi ekseninde ele alıyor ve partimize gönül veren her seçmenin iradesine saygı duyuyoruz. Bu bağlamda; Partimizin varoluşsal sebepleri de dikkate alınarak, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile vardığı anlaşma sonrası, Millet İttifakını destekleyeceğine ilişkin karar ver açıklaması partimiz ve parti tabanımız açısından kabul edilemezdir.

Sosyal barış, siyasi uzlaşma ve toplumsal bütünleşme gibi hususların öncelikli olmasına inandığımız yeni dönemde, bu beklentilerimize taban tabana zıt bir paradigma değişikliğinden dolayı Millet İttifakı ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermemiz mümkün değildir. Bu husustaki kararlılığımız değişmezdir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz."