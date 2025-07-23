Seyitgazi'de Orman Yangını Devam Ediyor

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Seyitgazi ilçesinde devam eden orman yangınıyla ilgili olarak, "Gelişmeleri anbean izliyor, ilgili kurumlarımızla koordinasyon halinde süreci yakından takip ediyoruz" dedi.

Fethiye ve Büyük Yayla mahallelerindeki ormanlık alanda dün çıkan yangına müdahale sürüyor. Yangını söndürmek çok sayıda ekip seferber olurken, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu konuyla ilgili açıklamada bulundu. Milletvekili Hatipoğlu'nun sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada, "Seyitgazi ilçemizde meydana gelen orman yangını hepimizi derinden üzmüştür. Yangının kontrol altına alınması için ekiplerimiz sahada canla başla çalışmaktadır. Gelişmeleri anbean izliyor, ilgili kurumlarımızla koordinasyon halinde süreci yakından takip ediyoruz. Ormanlarımızı korumak hepimizin görevi. Geçmiş olsun Seyitgazi! Rabbim beterinden korusun" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR