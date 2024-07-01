Sezai Temelli: Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi sorunları derinleştirecek

Politika

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin, sorunları çözmeyeceğini, tam tersine sorunları daha da derinleştirmeye aday olduğunu öne sürdü.

Temelli, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kayseri'de Suriye uyruklu küçük yaştaki çocuğa taciz iddiasının ardından yaşanan olayları hatırlattı.

Türkiye'nin her yerinde zaman zaman çocuklara yönelik istismarların söz konusu olduğunu belirten Temelli, "Maalesef çocuklarımızı koruyamıyoruz. Çocuklarımız cinsel taciz, saldırı ve istismara açık." diye konuştu.

Kayseri'de yaşanan olay sonrası kabul edilemez bir saldırının gerçekleştiğini dile getiren Temelli, "Buradaki tepki, kabul edilemez, ırkçı kalkışmadır. Buna cüret edenleri kınıyorum." ifadesini kullandı.

Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin bu hafta TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda görüşüleceğini anımsatan Temelli, teklife yönelik eleştirilerde bulundu.

Temelli, "Öğretmenlerle ilgili kanun teklifinin sorunları çözecek bir tarafı yok; tam tersine, öğretmenlik mesleğinin içerisinde bulunduğu sorunları daha da derinleştirmeye aday." dedi.

Teklifle, milli eğitim akademisinin kurulmak istendiğini ifade eden Temelli, adayların akademide dört dönem sürecek kurs boyunca özlük haklarından mahrum kalacaklarını belirtti. Sezai Temelli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öğretmen olmuş bir insanı kursa tabi tutacaksınız, 14 bin lira maaş vereceksiniz, stajyer yapacaksınız, staj sonrası akıbeti belirsiz bir yola iteceksiniz. Daha vahimi, iki müfettiş raporuyla mevcut öğretmenleri de yetersiz görüp kursa tabi tutabileceksiniz. Sonrasında başarılı görülmezse bu öğretmenler mesleğini yapamayacak, kamuda başka hizmet alanında çalıştırılacak. Dolayısıyla mevcut öğretmenlerin beklentilerini karşılamaktan uzak olan bu tür kanun teklifleri, mesleği çok daha içinden çıkılmaz bir duruma sürüklemekte."

" Kur Korumalı Mevduat'ın yeni bir versiyonuyla karşı karşıyayız"

Kamuoyunda yeni bir vergi paketinden söz edildiğini belirten Temelli, bu vergi paketinin, emekçinin, halkın sırtına yeni yükler getireceğini aktardı. Türkiye'deki vergi sisteminin "çarpık olduğunu" savunan Temelli, "Türkiye'de vergi sistemi, ağırlıklı olarak dolaylı vergiler üzerinden yapılandırılmıştır. Bu yapıyı ve sistemi değiştirmeden böyle paketlerle vergide adaleti sağlamanız mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "asgari ücretin yüksek olduğunu söylediğini" dile getiren Temelli, "Bu, asgari ücretlilerle, emekçilerle alay etmekten başka bir şey değildir. Asgari ücreti yüksek gören zihniyetin acilen istifa etmesi gerekir." sözlerini sarf etti.

Temelli, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in, Türkiye'nin, Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) gri listesinden çıkışına ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşıma ilişkin de "Sizi gri listeden çıkarmalarının nedeni, sıcak para girişinin kolaylaşmasıdır. Dünyada sıcak paraya en fazla faiz veren ülkelerden biri Türkiye. Bu yolla Türkiye, geleceğini ipotek altına almaktadır. Kur Korumalı Mevduat'ın yeni bir versiyonuyla karşı karşıyayız." görüşünü paylaştı.