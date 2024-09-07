Sezgin Baran Korkmaz'dan çok konuşulacak Soylu iddiası: Milyonlarca dolarlık alacağımı sildirtti - Son Dakika
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Politika

Sezgin Baran Korkmaz'dan çok konuşulacak Soylu iddiası: Milyonlarca dolarlık alacağımı sildirtti

Sezgin Baran Korkmaz\'dan çok konuşulacak Soylu iddiası: Milyonlarca dolarlık alacağımı sildirtti

Kara para aklamakla suçlanan firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisini Ankara'da makamına çağırarak milyonlarca dolarlık alacağını sildirttiğini öne sürdü. Korkmaz, "Gittiğimde Soylu, 'Bu devlet meselesi İnan Kıraç'ın borcunu sileceksin' dedi. Ben de tamam deyip hiçbir şey demeden ayrıldım" dedi.

07.09.2024 12:00
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Kara para aklama suçlamasıyla tutuklu olduğu ABD'de Ağustos 2023'te tahliye edilen firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz, konuk olduğu Fatih Altaylı'nın programından birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İnan Kıraç'tan 60 milyon dolar alacaklı olduğunu ve bunun için haciz işlemi başlattığını ifade eden Sezgin Baran Korkmaz, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun devreye girerek "Bu devlet meselesi İnan Kıraç'ın borcunu sileceksin" dediğini öne sürdü. Soylu'nun bunun için kendisini makamına çağırdığını belirten Korkmaz, "Ben de tamam deyip hiçbir şey demeden ayrıldım" ifadelerine yer verdi.

Sezgin Baran Korkmaz'ın programdaki açıklamaları şöyle;

"Kıraç Holding'in yüzde 45 hissesi, Nahum ailesindeydi. İnan Kıraç ile Nahum ailesi arasında sorun vardı. İnan Kıraç, Nahum ailesi ile anlaşamadığını, benim dışarıdan bir kişi olarak Nahum ailesindeki hisseleri almamı, daha sonra o hisseleri benden alacağını söyledi. Ben de kabul ettim. Nahum ailesi ile görüştüm. Kıraça Holding'in yüzde 45 hissesini 60 milyon dolara aldım. Daha sonra İnan Kıraç'tan paramı istedim ama kendisi buna yanaşmadı. Ben de alacağıma karşılık İnan Kıraç hakkında ihtiyati haciz kararı aldırdım.

"ERDOĞAN, DOSYAYI ABDÜLHAMİT GÜL'E VERMİŞ"

Bunun üzerine İnan Kıraç, Sayın Erdoğan'a gidip Sezgin Baran Korkmaz'ın kendisine çökmeye çalıştığını anlatmış ve Erdoğan da dosyayı Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e vermiş. Abdülhamit Gül, dosyayı inceletmiş ve Erdoğan'a dosyanın ticari bir alacak verecek meselesi olduğunu belirtmiş. Daha sonra birileri Sayın Erdoğan'a bu işin içinde çökme meselesi olduğunu söyleyerek, bu işin İçişleri Bakanı'nın görevine girdiğini söylemiş ve Sayın Erdoğan dosyayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya vermiş.

"KÜRT OLDUĞUM İÇİN Mİ BANA BÖYLE DAVRANIYORSUNUZ?"

Bunun üzerine Soylu, beni Ankara'daki makamına davet etti. Gittiğimde, hukuken haklı olduğumu ihtiyati haciz kararı aldığımı, İnan Kıraç'a hacze gideceğimi söyledim. Bakan Soylu bu borcu silmem gerektiğini ve hisseleri bedelsiz şekilde İnan Kıraç'a vermem gerektiğini bana söyledi. Nedenini sorduğumda bu işin devlet meselesi olduğunu söyledi. Ben, Soylu'ya 'Kürt olduğum için mi bana böyle davranıyorsunuz' dediğimde, odadaki bir emniyet müdürü bana karşı çıkıştı. Konuşma farklı yerlere gitti. Ben de bu sefer 'Ben Trabzonlu olmadığım için mi benimle böyle konuşuyorsunuz' dedim. Bu sefer emniyet müdürü ayağa kalktı, ben de ayağa kalktım. Gerginlik olunca ben bakanlıktan çıktım. 10 dakika uzaklaştıktan sonra beni bir daha aradılar. Yeniden çağırdılar. Gittiğimde Soylu, 'Bu devlet meselesi İnan Kıraç'ın borcunu sileceksin' dedi. Ben de tamam deyip hiçbir şey demeden ayrıldım.

"SENİ ANKARA'DA EZDİLER Mİ?"

Sonra Ankara'da devlette etkin birini aradım, bu konunun devletle alakasını öğrenmek istedim. O ise bunun devletle ilgili olmadığını, Soylu'nun Erdoğan'a ve Kıraç'a şirin gözükmek için işgüzarlık yaptığını söyledi. Daha sonra beni biri daha aradı, 'Seni Ankara'da ezdiler mi' dedi. Ben de 'nasıl yani' dediğimde, 'Soylu, görüntülü olarak İnan Kıraç'ı aradı, olayı böyle anlattı' dedi. Ben, İnan Kıraç'a çökmeye çalışmadım, İnan Kıraç bana çökmeye çalıştı. Hatta İnan Kıraç'ı İnan Kıraç yönetmiyor. Kendisine vasi atanması lazım. Kendi kızıyla yaşadığı sorunların arkasında da bu var. İnan Kıraç üzerinden İpek Kıraç'a da çökmek istiyorlar."

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Son Dakika Politika Sezgin Baran Korkmaz'dan çok konuşulacak Soylu iddiası: Milyonlarca dolarlık alacağımı sildirtti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (33)

  • İshak Klein: Soylu, bir işin içindeyse mutlaka pis kokular olacaktır 446 42 Yanıtla
  • Mehmet Kaynar: BU MASALLARA İNANMIYORUM. 69 302 Yanıtla
  • Ali Haspolat: seçim gelsin 232 33 Yanıtla
  • Harun Çelik: Soylunun adı geçiyorsa o iş baştan sona berbattır 221 30 Yanıtla
  • Necati Sarıdağ: Biliyoruz Tuz kokmuştu. Ama tuz yataklarının koktuğunu da görüyoruz 193 14 Yanıtla
  • Zerrin Karakütük: anlattıkları saçma onca paradan vazgeçtim diyor devlet meselesi dediler kabul ettim diyor sonra araştırmış mış araştıracak ne var senin alacağın nasıl devlet meselesi olabilir 54 110 Yanıtla
  • serkan keskin: meger kel biri cokmus) hep oyleydi zaten 144 9 Yanıtla
  • Oooo: Haberi okuyunca midem bulandı( Gerçekten bulandı) 137 6 Yanıtla
  • Erkan Ölmez: Bu da neden kaçtı ki cezası yok işin ben olsam göğsümü gere gere geri dönerim 112 26 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: bu ne al işte aydinlat 79 7 Yanıtla
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