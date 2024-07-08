SHP, 14 yıl sonra yeniden kuruldu! Tüm gözler Kılıçdaroğlu'nun üzerinde - Son Dakika
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Politika

SHP, 14 yıl sonra yeniden kuruldu! Tüm gözler Kılıçdaroğlu'nun üzerinde

SHP, 14 yıl sonra yeniden kuruldu! Tüm gözler Kılıçdaroğlu\'nun üzerinde

Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin 14 yıllık aranın ardından yeniden siyaset sahnesine dönmesi gündeme bomba gibi düştü. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın resmi internet sitesinde yayınlan karar sonrası herkes "Arkasında Kılıçdaroğlu mu var?" sorusunu sormaya başladı.

08.07.2024 16:13  Güncelleme: 16:28
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2010 yılında Eşitlik ve Demokrasi Partisi ile birleşerek varlığı sona eren Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP), 14 yıllık aranın ardından yeniden siyaset sahnesine döndü. SHP'nin yeniden kurulmasıyla birlikte gözler her fırsatta aktif siyasete devam etmek istediğini ifade eden Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi.

ADRESİNİ DE BİLDİRDİLER

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre parti, 28 Haziran 2024 tarihiyle itibarıyla yeniden kuruldu. Yeni kurulan SHP'nin adresi, Yargıtay'a "Meşrutiyet Mahallesi, Karanfil Sokak, Çankaya, Ankara" olarak bildirildi.

SHP, 14 yıl sonra yeniden kuruldu! Tüm gözler Kılıçdaroğlu'nun üzerinde

ÜÇÜNCÜ KEZ KURULDU

SHP, 1995'te Murat Karayalçın'ın liderliğinde kurumsal kimliğini feshedip CHP'ye katılmıştı. 2002'de Karayalçın, partiyi tekrar kurup CHP'de Deniz Baykal muhaliflerini bir araya getirmişti. Karayalçın, SHP'den ayrılıp CHP'den 2009'da Ankara Büyükşehir adayı olmuş ve genel başkanlık görevini Hüseyin Ergün devralmıştı. Ergün, partiyi 2010'da Eşitlik ve Demokrasi Partisi (EDP) birleştirmişti. SHP, böylece üçüncü kez kurulmuş oldu.

SHP, 14 yıl sonra yeniden kuruldu! Tüm gözler Kılıçdaroğlu'nun üzerinde

KARAYALÇIN "DOĞRU BULMAM" DEMİŞTİ

Mayıs 2023 seçimleri sonrasında CHP'de yaşanan değişim tartışmaları, SHP'nin yeniden kurulacağı iddiasını gündeme getirmişti. Eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ise konuyla ilgili olarak, "Son Genel Başkan olarak SHP'nin yeniden açılmasını düşünenler varsa, bunun yanında olmam ve doğru bulmam" demişti.

TÜM GÖZLER KILIÇDAROĞLU'NA ÇEVRİLDİ

SHP'nin 14 yıl sonra yeniden kurulması sonrası gözler eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Her fırsatta hükümete yönelik eleştiriler yönelten ve aktif siyasete devam etmek istediğini ifade eden Kılıçdaroğlu'nun SHP'nin kuruluşuyla ilgisinin hangi seviyede olduğu ise henüz bilinmiyor.

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Son Dakika Politika SHP, 14 yıl sonra yeniden kuruldu! Tüm gözler Kılıçdaroğlu'nun üzerinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Çengelköylü: PARTİ KUR DEVLETTEN ÖDENEK AL ON DÖNÜM BOSTA YANGEL YAT OSMAN 30- 40 PARTİ VAR İKTİDAR HARİÇ BUGÜNE KADAR TÜRKİYE İÇİN NE YAPMIŞLAR DOĞRU OLAN İŞİN RENGİ BEYAZ İSE OLMAZ O SİYAHTIR OLMAZ HERKES BEYAZ DER ONLAR SİYAH 18 7 Yanıtla
    Mehmet Yılmaz: benim bildiğim 100ün üzerinde parti var hepsi boş 7 0 Çengelköylü: MİLLETVEKİLİ SORUN DEĞİL 3-5 TANE DİĞER PARTİLERDEN KİRALANIR O PARTİ YİNE KURULUR ÖDENEK ALINIR KEMAL DENDİMİ FİLİM KOPAR 3 1 Erol MARASLI: Parti kursan dahi egerki milletvekilin yoksa devlet yardımı yapılmıyor. 1 2
  • Ali null: HADİ HAYIRLI OLSUN 3 11 Yanıtla
  • Selim Kayisi: Boş diyorlar SHP'ye ama boş olur mu hiç ? CHP nin oyunu kıracak, aynı zamanda HDP den de oy alacak bir parti. Boş olur mu hiç ? 4 3 Yanıtla
  • Enver Atabey: Tam Bay Kemal lik 4 0 Yanıtla

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