Sibel Kalender, AK Parti Mudanya Kadın Kolları Başkanı oldu

Politika

AK Parti Mudanya İlçe Kadın Kolları Başkanlığı'na Sibel Kalender seçildi.

Mudanya Müftülük Konferans Salonu'nda gerçekleşen 7. Olağan Kadın Kolları Kongresi'nde başkanlığa seçilen Sibel Kalender, bugüne kadar emek vermiş tüm yol arkadaşlarına teşekkür etti.

Kalender, kadın olmanın hayatın her alanında emek ve mücadeleyle şekillenen bir hikaye yazmak olduğunu belirterek, "Bizim hikayemiz sadece kendimize değil, ülkemize ve geleceğimize de ışık tutuyor. Çünkü bizler, sadece siyasetin bir parçası değil; aynı zamanda değişimin, dönüşümün ve kalkınmanın öncüleriyiz." diye konuştu.

Birlik ve beraberlik içinde daha çok çalışarak, daha güçlü bir Türkiye için durmadan ilerleyeceklerini vurgulayan Kalender, "Kadın güçlü olursa, aile güçlü olur. Aile güçlü olursa, toplum ve ülkemiz güçlü olur." dedi.

Kongreye, AK Parti Bursa Milletvekili Emel Gözükara Durmaz, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Fatma Şahin, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı İmren Çavuşoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Arif Bayrak, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kaan Gürbüz ve partililer katıldı.