Şiddete Sıfır Tolerans: İnfaz Rejimi Vurgusu

Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can, Türkiye'de infaz rejiminin insan haklarına saygılı, hukukun üstünlüğünü esas alan bir uygulama olduğunu belirterek, "Bugün cezaevlerinde şiddet, işkence yok. Şiddete 'sıfır tolerans' var." dedi.

İzmir'de, Ege Üniversitesi Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi'nde, "Denetimli Serbestlik 20. Yıl Bölge Toplantısı" düzenlendi.

Adalet Bakan Yardımcısı Can, burada yaptığı konuşmada, infaz hukukuyla ilgili konuların akademik çerçevede tartışıldıktan sonra 20 yılın değerlendirmesinin yapılacağını kaydetti.

Toplantıdan çıkacak raporun, infaz ve denetimli serbestlik hukukuna ilişkin bir perspektif ortaya koyacağını aktaran Can, şöyle devam etti:

"Kamu düzenini sağlamak devletin asli görevidir. Devlet bunu yaparken suçu, suçluyu korumaktan ziyade, toplumun huzurunu, barışını korumayı hedef alır. Her insan suç işlemeye meyillidir. Önleyici tedbir anlamında suç işlenmesinin önündeki engellerin psikolojik, maddi ve manevi anlamda ıslahını yapmamız gerekiyor. Bütün bunlara rağmen de suç işlenecektir, işlenmeye devam edecektir. Bunu çözme anlamında hiçbir toplum, hiçbir devlet garantisini verememiştir."

Türkiye'de 1 milyon kişinin ceza hukuku kapsamında infaz sisteminde olduğunu, bu dengenin iyi korunması ve kollanması gerektiğini vurgulayan Can, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Toplumun sağlıklı, huzurlu, güvenli bir şekilde hayatını idame ettirebilmesi için bu kişilerin de topluma uygun bir hale getirilmesi lazım. Dolayısıyla toplumun da bu manada belli bir bedel ödemesi gerekiyor. Bugün 400 bin civarında tutuklu ve hükümlü cezaevlerinde, yaklaşık 600 bin civarında da denetimli serbestliğe tabi, 1 milyon kişi şu an infaz hukuku sistemi içerisinde. Kendi menfaatimiz için bu sakıncalı görülen kişileri topluma kazandırma noktasında fedakarlıkta bulunmak zorundayız. Adeta mayınlı bir arazide yürüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin infaz rejiminin, insan haklarına saygılı, hukukun üstünlüğünü esas alan, adaleti ne kadar hedef alan bir uygulama olduğunu biliyorum. Bu manada da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir itibarı olarak görüyorum. Bugün cezaevlerinde şiddet, işkence yok. Şiddete 'sıfır tolerans' var."

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım ise denetimli serbestlik uygulamasına yönelik rakamları paylaştı.

Yıldırım, 149 denetimli serbestlik müdürlüğünde 6 bin personelle hizmet verildiğini aktardı.

Şu an itibarıyla 448 bin hükümlünün takibini gerçekleştirdiklerini ifade eden Yıldırım, 20 yılda 8 milyon 300 bin denetimli serbestlik kararı infazının yerine getirildiğini, 3 milyon 500 bin iyileştirme faaliyetinin gerçekleştirildiğini söyledi.

Enis Yavuz Yıldırım, madde bağımlılığıyla ilgili, denetimli serbestlik içinde güçlü bir mücadele olduğunu belirterek, "1 milyon 424 bin hükümlüye kamu yararlı bir işte ücretsiz çalışma imkanı getirildi. 62 bin hükümlüye nakdi yardım yapıldı. 69 bin hükümlünün denetimli serbestlik üzerinden elektronik izlemeyle takibi yapıldı." diye konuştu.

Toplantıda, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ile İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan da birer konuşma yaptı.

İki gün sürecek etkinlikte, uzmanlar, panellerde sunumlar gerçekleştirecek.