Şiddete Sıfır Tolerans: İnfaz Rejimi Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Şiddete Sıfır Tolerans: İnfaz Rejimi Vurgusu

Adalet Bakan Yardımcısı Can, Türkiye'deki infaz rejiminin insan haklarına saygılı olduğunu söyledi.

21.04.2025 13:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can, Türkiye'de infaz rejiminin insan haklarına saygılı, hukukun üstünlüğünü esas alan bir uygulama olduğunu belirterek, "Bugün cezaevlerinde şiddet, işkence yok. Şiddete 'sıfır tolerans' var." dedi.

İzmir'de, Ege Üniversitesi Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi'nde, "Denetimli Serbestlik 20. Yıl Bölge Toplantısı" düzenlendi.

Adalet Bakan Yardımcısı Can, burada yaptığı konuşmada, infaz hukukuyla ilgili konuların akademik çerçevede tartışıldıktan sonra 20 yılın değerlendirmesinin yapılacağını kaydetti.

Toplantıdan çıkacak raporun, infaz ve denetimli serbestlik hukukuna ilişkin bir perspektif ortaya koyacağını aktaran Can, şöyle devam etti:

"Kamu düzenini sağlamak devletin asli görevidir. Devlet bunu yaparken suçu, suçluyu korumaktan ziyade, toplumun huzurunu, barışını korumayı hedef alır. Her insan suç işlemeye meyillidir. Önleyici tedbir anlamında suç işlenmesinin önündeki engellerin psikolojik, maddi ve manevi anlamda ıslahını yapmamız gerekiyor. Bütün bunlara rağmen de suç işlenecektir, işlenmeye devam edecektir. Bunu çözme anlamında hiçbir toplum, hiçbir devlet garantisini verememiştir."

Türkiye'de 1 milyon kişinin ceza hukuku kapsamında infaz sisteminde olduğunu, bu dengenin iyi korunması ve kollanması gerektiğini vurgulayan Can, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Toplumun sağlıklı, huzurlu, güvenli bir şekilde hayatını idame ettirebilmesi için bu kişilerin de topluma uygun bir hale getirilmesi lazım. Dolayısıyla toplumun da bu manada belli bir bedel ödemesi gerekiyor. Bugün 400 bin civarında tutuklu ve hükümlü cezaevlerinde, yaklaşık 600 bin civarında da denetimli serbestliğe tabi, 1 milyon kişi şu an infaz hukuku sistemi içerisinde. Kendi menfaatimiz için bu sakıncalı görülen kişileri topluma kazandırma noktasında fedakarlıkta bulunmak zorundayız. Adeta mayınlı bir arazide yürüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin infaz rejiminin, insan haklarına saygılı, hukukun üstünlüğünü esas alan, adaleti ne kadar hedef alan bir uygulama olduğunu biliyorum. Bu manada da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir itibarı olarak görüyorum. Bugün cezaevlerinde şiddet, işkence yok. Şiddete 'sıfır tolerans' var."

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım ise denetimli serbestlik uygulamasına yönelik rakamları paylaştı.

Yıldırım, 149 denetimli serbestlik müdürlüğünde 6 bin personelle hizmet verildiğini aktardı.

Şu an itibarıyla 448 bin hükümlünün takibini gerçekleştirdiklerini ifade eden Yıldırım, 20 yılda 8 milyon 300 bin denetimli serbestlik kararı infazının yerine getirildiğini, 3 milyon 500 bin iyileştirme faaliyetinin gerçekleştirildiğini söyledi.

Enis Yavuz Yıldırım, madde bağımlılığıyla ilgili, denetimli serbestlik içinde güçlü bir mücadele olduğunu belirterek, "1 milyon 424 bin hükümlüye kamu yararlı bir işte ücretsiz çalışma imkanı getirildi. 62 bin hükümlüye nakdi yardım yapıldı. 69 bin hükümlünün denetimli serbestlik üzerinden elektronik izlemeyle takibi yapıldı." diye konuştu.

Toplantıda, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ile İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan da birer konuşma yaptı.

İki gün sürecek etkinlikte, uzmanlar, panellerde sunumlar gerçekleştirecek.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

İnsan Hakları, Ramazan Can, Güvenlik, Etkinlik, Politika, Türkiye, Sağlık, Hukuk, izmir, Son Dakika

Son Dakika Politika Şiddete Sıfır Tolerans: İnfaz Rejimi Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump yönetimi, Afrika kıtasından tamamen çekilmeye hazırlanıyor Trump yönetimi, Afrika kıtasından tamamen çekilmeye hazırlanıyor
Elazığ’da bir vatandaşın aldığı ekmekten ip çıktı Elazığ'da bir vatandaşın aldığı ekmekten ip çıktı
Üniversiteli Havva’dan Gazze için tek kişilik protesto eylemi Üniversiteli Havva'dan Gazze için tek kişilik protesto eylemi
Fenerbahçe’nin ilk 11’ini 4 yaşındaki minik taraftar anons etti Fenerbahçe'nin ilk 11'ini 4 yaşındaki minik taraftar anons etti
İngiliz savaş uçakları Rus jetlerine müdahale etti İngiliz savaş uçakları Rus jetlerine müdahale etti!
Kassam Tugayları, İsrail askerlerini pusuya düşürdü İşte saldırının görüntüleri Kassam Tugayları, İsrail askerlerini pusuya düşürdü! İşte saldırının görüntüleri
Fenerbahçe Opet, Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde şampiyon oldu Fenerbahçe Opet, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu
Tarihi Malabadi Köprüsü’nden düştü, vatandaşların el ele vermesiyle kurtarıldı Tarihi Malabadi Köprüsü'nden düştü, vatandaşların el ele vermesiyle kurtarıldı
Talisca, Süper Lig kariyerinde bir ilki başardı Talisca, Süper Lig kariyerinde bir ilki başardı
Mourinho oyundan aldı Yıldız futbolcuya Kadıköy’de tepki yağdı Mourinho oyundan aldı! Yıldız futbolcuya Kadıköy'de tepki yağdı
Ankara’daki büyük uyuşturucu operasyonunda 90 kişi tutuklandı Ankara'daki büyük uyuşturucu operasyonunda 90 kişi tutuklandı

15:40 İznik’te Papa Francis için lokma döktürdüler İznik'te Papa Francis için lokma döktürdüler
15:25 Milli uydu Türksat 6A hizmete alındı Türkiye artık 11 ülkeden biri konumunda Milli uydu Türksat 6A hizmete alındı! Türkiye artık 11 ülkeden biri konumunda
14:46 Euro ve gram altın yeniden rekor kırdı Euro ve gram altın yeniden rekor kırdı
13:59 14 yaşındaki kız çocuğu, hastane tuvaletinde doğurduğu bebeği çöpe attı 14 yaşındaki kız çocuğu, hastane tuvaletinde doğurduğu bebeği çöpe attı
11:53 Sırrı Süreyya Önder’in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama
22:51 Dışişleri Bakanlığı’ndan Hakan Fidan iddialarına yanıt: Tamamıyla gerçek dışı Dışişleri Bakanlığı'ndan Hakan Fidan iddialarına yanıt: Tamamıyla gerçek dışı
22:34 Mahmut Uslu: Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir Mahmut Uslu: Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir
22:20 Jose Mourinho’dan şampiyonluk şansı sorusuna flaş yanıt Jose Mourinho'dan şampiyonluk şansı sorusuna flaş yanıt
22:17 Lübnan’da futbolcular İsrail saldırısına aldırış etmeden maça devam etti Lübnan'da futbolcular İsrail saldırısına aldırış etmeden maça devam etti
22:13 Bülent Arınç’tan Ekrem İmamoğlu’nun babasının ’bedduasına’ sert tepki Bülent Arınç'tan Ekrem İmamoğlu'nun babasının 'bedduasına' sert tepki
21:46 İnternetten tanıştı, uğruna Bodrum’dan Mardin’in köyüne taşındı 55 milyonluk malından oldu İnternetten tanıştı, uğruna Bodrum'dan Mardin'in köyüne taşındı! 55 milyonluk malından oldu
21:42 Jose Mourinho, muhabirle tartıştı İlk soruyu duyunca küplere bindi Jose Mourinho, muhabirle tartıştı! İlk soruyu duyunca küplere bindi
21:17 Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı Taraftarlar, DJ kabinine bile saldırdı Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı! Taraftarlar, DJ kabinine bile saldırdı
21:00 Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2025 16:58:14. #7.12#
SON DAKİKA: Şiddete Sıfır Tolerans: İnfaz Rejimi Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement