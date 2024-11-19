SİHA Bayraktar TB3\'ün TCG Anadolu\'daki Başarılı İlk Uçuşu

Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) Bayraktar TB3'ün, TCG Anadolu'ya ilk kalkış ve inişini başarıyla gerçekleştirmesi dolayısıyla emeği geçen herkesi tebrik etti.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, havacılık tarihinde bir ilkin yaşandığını belirtti.

Cevdet Yılmaz, "Başta Selçuk Bayraktar olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bu gurur milletimizin. Ülkesine sevdalı gönüllerle, beden ve akıl teriyle nice ilklere." ifadelerini kullandı.