Şile Belediyesi'ne operasyon! Belediye Başkanı Özgür Kabadayı gözaltına alındı - Son Dakika
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Politika

Şile Belediyesi'ne operasyon! Belediye Başkanı Özgür Kabadayı gözaltına alındı

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Şile Belediyesi\'ne operasyon! Belediye Başkanı Özgür Kabadayı gözaltına alındı
10.07.2025 06:47
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Şile Belediyesi\'ne operasyon! Belediye Başkanı Özgür Kabadayı gözaltına alındı
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CHP'li Şile Belediyesi'ne sabahın erken saatlerinde operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve bazı kişiler gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından sabah saatlerinde Şile Belediyesi'ne operasyon düzenlendi.

BAŞKAN KABADAYI GÖZALTINA ALINDI

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve belediyeden bazı kişilerin gözaltına alındığı öğrenildi.

Şile Belediyesi'ne operasyon! Belediye Başkanı Özgür Kabadayı gözaltına alındı

ÖZGÜR KABADAYI KİMDİR?

1979 İstanbul, Şile doğumludur. Babası Mustafa Kabadayı, Şile'nin Yaylalı Köyü'nden, Annesi Hatice Kabadayı ise Şile'nin Akçakese Köyü'ndendir. İlk, orta ve lise tahsilini Şile'de tamamlayan Özgür Kabadayı halen, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde eğitimine devam etmektedir. Kabadayı Şile'de ikamet etmekte, evli ve iki çocuk babasıdır.

Şile'de iki işletmesi ile Şile esnafı olan Özgür Kabadayı, aynı zamanda Şile'de bulunan çeşitli sivil toplum örgütlerinde görevler almış, Şile Spor Kulübü'nde yöneticilik yapmış ve halen Atatürkçü Düşünce Derneği'nin Şile Şubesi Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde, Şile Belediye Başkanı seçilmiştir.

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Son Dakika Politika Şile Belediyesi'ne operasyon! Belediye Başkanı Özgür Kabadayı gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Deniz Gürbüz:
    ilk defa Şile de belediyenin çalıştığını gördük Onuda içeri aldı bakalım buna ne iftira atacak uzatmanın bir anlamı yok bütün belediyeleri alın oyla kazanamadık üstüne çökecez de 79 49 Yanıtla
  • 1616:
    Ne kadar chp belediyesi varsa .il.ilce hepsini alırsınız insallah.1 tanede ak partili belediyeye operasyon yapin ki halk da size inansın.size kimse inanmıyor artik.bunun siyasi oldugunu sağır sultanlar bile biliyor 38 18 Yanıtla
  • Barış Oğuz:
    bence kendilerine rakip herkesi içeri atsınlar, sonrada biz seçimi kazandık desinler. 1 tane ak parti belediyesine soruşturma açılmadı, bu bile haksızlığın ne boyutta olduğunu gösterir. 23 10 Yanıtla
  • subutay baybars:
    YRP belde ilçe belediye başkanlarını baskı ile admların elinden aldınız bu yaptıklarınız size bişey kazandırmaz sadece zülümünüzü arttır nefred edilecek ve arknızda dua edilmek yerine beddua edilerek ahirete göçeceksiniz . Jerşeyiniz madem düzgün dolar 40 tl olmuş,emekli 16800 tl,22 000 tl asgarı ücret,torpil adam kayırma,ormanları talen ettirme,ne tarım bıraktınız ne hahyancılık,me eğitim sistemi,ne adalet ,hak hukuk hepsini çökettiniz,mafya babaları eorin kaçakçıları,göçmenler ülkeyi berbat ettiniz ekonominin kitabını yazmış 4 4 Yanıtla
  • Bingöl 0112:
    Adana yi Adana yapan sayın Zeydan Karalar i aramizda yeniden görmek istiyoruz. 1 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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