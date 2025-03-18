Silifke Belediye Başkanı Turgut, Atakent Mahallesi\'nde İftar Programına Katıldı

Mersin Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Atakent Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Silifke Belediye Başkanı Dr. Mustafa Turgut ve eşi Pakize Turgut, Atakent Mahallesi'nde vatandaşlarla iftarda bir araya geldi. İftara katılan mahalle sakinleri tarafından ilgiyle karşılanan Başkan Turgut, vatandaşlarla tek tek selamlaşarak, Ramazan ayının dayanışma ve paylaşma ayı olduğuna dikkat çekti.

Atakent Mahalle Muhtarlığı ve vatandaşların katkısıyla düzenlenen iftar programına konuk olan Silifke Belediye Başkanı Turgut, " Bu soframız sadece iftar sofrası değil aynı zamanda dayanışma, birlik ve beraberlik sofrası olmuştur. Bu sofraların etrafında lokmalarımızı paylaşmak, bu dayanışmayı ve birlikteliği sağlamak bizim için çok kıymetli. Ramazan'ın ruhu bu sofralarda yaşanıyor. İnsanlar bu sofralarda birbirleriyle kaynaşıyor. Güzel bir Ramazan ayı geçiriyor. Bizim medeniyetimiz inançları, kültürleri, renkleri farklı olmasına rağmen çok farklı özelliklere sahip olan insanlarla bir arada barış içerisinde yaşama tecrübesini dünyaya tanıtan bir medeniyet. Ne mutlu bize ki, böyle bir medeniyetin mensuplarıyız. İnancı, mezhebi, ırkı, dili ne olursa olsun birlikte yaşama tecrübesi, bizim bütün dünyaya örnek gösterebileceğimiz, tarihimize baktığımız zaman bizim için mutluluk verici bir konu" dedi.

Mahalle Muhtarı Salim Demirtaş ise "Muhtarlığımız ve vatandaşlarımızın katkısıyla düzenlediğimiz iftara katılan herkese teşekkür ediyoruz. Ramazan ayı bizlere hoşgörüyü, yardımlaşmayı ve kardeşliği hatırlatan mübarek bir aydır. Atakent sakinleri olarak daima biriz ve beraberiz. Daha nice ramazanlarda buluşmak dileğiyle"ifadelerini kullandı. - MERSİN