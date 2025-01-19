Silifke Belediyesi'nden Kent Lokantası Hizmete Açıldı - Son Dakika
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Politika

Silifke Belediyesi'nden Kent Lokantası Hizmete Açıldı

Silifke Belediyesi\'nden Kent Lokantası Hizmete Açıldı

Silifke Belediyesi, dar gelirli vatandaşlara destek sağlamak amacıyla açtığı Kent Lokantası'nın açılışını gerçekleştirdi. Uygun fiyatlı yemeklerin sunulacağı lokanta, halkın sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarını gözeten bir projeyle hayata geçti.

19.01.2025 11:11  Güncelleme: 11:13
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Silifke Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği ve özellikle dar gelirli vatandaşların bütçelerine destek olmayı amaçladığı Kent Lokantası, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Silifke Belediyesi tarafından hizmete sunulan lokantanın açılışında CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, Mersin eski Milletvekili Dr. Ali Su, İlçe Kaymakamı Abdullah Aslaner, Sanatçı Mersinli İsmail, CHP İlçe Başkanı Gökhan Arslan, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve yüzlerce vatandaş hazır bulundu.

Silifke halkını uygun fiyatlı, sağlıklı ve lezzetli yemeklerle buluşturan ve Saray Mahallesi Taşucu Durağı yanında hizmete giren'kent lokantasının açılışı yapılan ilk günde, vatandaşlara ücretsiz'yemek ikramında bulunuldu.

Yoğun katılımın gerçekleştiği kent lokantası açılışında, Silifke Belediye Başkanı Dr. Mustafa Turgut ve CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, vatandaşlara yemek ikram etti.

Silifke Belediye Başkanı Dr. Mustafa Turgut, "Silifke Belediyesi olarak, sosyal belediyecilik anlayışının önemli bir adımını daha hayata geçiriyor, halkımızın ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını gözeten projelerimize bir yenisini daha ekliyoruz. Giderek artan yaşam maliyetlerine karşı halkımızın yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Başkan Turgut, "Kent Lokantamız şehrimize hayırlı olsun"

Kent Lokantasının açılış konuşmasını gerçekleştiren Silifke Belediye Başkanı Dr. Mustafa Turgut, "Biz kampanya süresince sıkça bahsettik. Bu dönem ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik şartlar malum, enflasyon geçim sıkıntısı malum. Dolayısıyla bu dönemimizde sosyal hizmetlere ağırlık vereceğimizi belirttik ve şimdide daha bir yılımız dolmadan belki de en önemli hizmetlerimizden birinin açılışını yapmanın gururunu yaşıyoruz. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin art arda hayata geçirdiği Kent Lokantası'nı Silifke İlçemizde de açmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Siz değerli vatandaşlarımızla lezzetli yemekleri en uygun fiyata sunmanın heyecanı ve mutluluğunu paylaşıyoruz. Saray Mahallesi Taşucu Durağı yanında hizmet verecek lokantamız, özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın bütçesine katkı sağlayacak şekilde dizayn edilmiş olup, ekonomik ve sağlıklı yemek seçenekleri sunarak, halkın günlük yaşamını kolaylaştırmayı hedeflemektedir. Halkın belediyesi olarak, halkımızın en güzel şekilde yaşaması için tüm gayretimizle çalışıyoruz. Özellikle ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlarımızın yemek ihtiyaçlarını karşılayabileceği, sağlıklı ve dengeli beslenme imkanı bulacağı güzel bir mekan oluşturduk. Kent Lokantamız, sadece uygun fiyatlı yemeklerin sunulduğu bir yer olmayacak; aynı zamanda dayanışmanın ve paylaşmanın da adresi olacak. Cumhuriyet Halk Partili Belediyeler olarak vatandaşlarımızın üzerindeki yükü bir nebze olsun hafifletmek amacıyla gece gündüz demeden çalışıyoruz. İşimiz gücümüz Silifke sloganıyla çıktığımız bu hizmette, siz değerli halkımızı paylaşmaya, bir ve beraber olmaya davet ediyoruz" dedi.

Açılışta Silifke Belediyesi tarafından hayata geçirilen hizmet ve projeleri anlatan Başkan Turgut, Silifke Belediyesi'nin sosyal sorumluluk projelerinin devam edeceğini ve her yaştan, her gelir grubundan insanın ihtiyaçlarına hitap eden yeni projelerle halkın yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Açılışa katılan vatandaşlar da Kent Lokantası açılışından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Açılışa katılan emekli vatandaşlardan Muharrem Uslu, "Böyle bir hizmetin İlçemize gelmesi bizler için çok önemli. Uygun fiyata kaliteli ve sağlıklı yemek yiyebileceğiz. Özellikle ekonomik zorlukların giderek arttığı bu dönemde böyle bir hizmeti bizlere sunan Belediye Başkanımız Dr. Mustafa Turgut'a teşekkür ediyoruz" dedi.

Üniversite öğrencilerinden Ahmet Örs ise, "Belediyemize ve başkanımıza teşekkür ediyoruz. Öğrenciler için çok uygun bir yer olmuş. Özellikle yemeklerin hem sağlıklı hem de uygun fiyatlı olması bizim için büyük bir avantaj. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Silifke Belediyesi'nden Kent Lokantası Hizmete Açıldı - Son Dakika

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