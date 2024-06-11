Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile görüşecek

Politika

Suikast sonucu öldürülen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile partinin genel merkezinde görüşme gerçekleştirecek.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Ayşe Ateş'in genel başkanımıza ziyaret yarın gerçekleşmiş olacak"

Kılıç, suikast sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesini olağan bir gelişme olarak değerlendirdiklerini belirterek, "Merhum Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş Hanım'ın Genel Başkanımız Fatih Erbakan Bey'den de bir görüşme talebi oldu. Genel Başkanımız görüşme talebine olumlu yanıt verdi ve Ayşe Ateş'in genel başkanımıza ziyareti yarın Yeniden Refah Partisi Genel Merkezinde gerçekleşmiş olacak" ifadelerini kullandı.

Kılıç, Ayşe Ateş'in bir hak arayışı içerisinde olduğunu ve yasaların çizdiği sınırlar çerçevesinde bireylerin haklarının sağlanması gerektiğini ifade etti.

Küreselcilerin en fazla seslendirdiği konulardan bir tanesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 'İklim Ekonomisi Sürdürülebilirlik Finansmanı Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Karbon salınımının, ayak izinin vergilendirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla ciddi bir çaba gerekiyor" ifadesini değerlendiren Kılıç, şunları kaydetti:

"Küreselcilerin son yıllarda en fazla seslendirdiği konulardan bir tanesi. Neredeyse işi dünya genelindeki büyükbaş hayvanları itlaf etmeye, öldürmeye kadar vardırdılar. Büyükbaş hayvanların gaz salınımlarından dolayı ozon tabakasının delineceğini, bundan dolayı yeryüzünün ısınacağını, iklimin değişeceğini ifade ediyorlar."

" İsrail'in Gazze'ye yağdırdığı bombalar delmiyor da hayvanlar mı deliyor?"

Kılıç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sanayi kuruluşları, nükleer santraller, otomobiller, uçaklar, savaşlar, İsrail'in Gazze'ye yağdırdığı bombalar, misket bombaları, ozon tabakasını delmiyor da büyükbaş hayvanların gaz salınımları mı deliyor? Bunu anlamak ve anlamlandırmak mümkün değil. Karbon ayak izini vergilendirmeyle ilgili bir kanun teklifi getirmemelerini diliyorum. Getirmeleri halinde en net muhalefeti yapacağımızı bilmelerini istiyorum. Mecliste de milletvekillerimiz ile yetmediği yerde toplumsal kamuoyunu da harekete geçirmek suretiyle Yeniden Refah Partisi olarak karbon ayak izi konusundaki nüansları toplumumuza anlatacağız."

İklim krizi olarak adlandırılan konularla ilgili bilinmeyenleri toplumun geneliyle paylaşacaklarını da aktaran Kılıç, "Burada amaç gıda dağılımından eşit pay alamayanları daha da gıdasız bırakmak. Deyim yerindeyse açlığa mahkum etmektir. Küresel efendilerin dünyadaki milyarlarca insanı geçim kaynaklarından yoksun bırakma projelerine ortak olmayacağız. Kimsenin de ortak olmasını arzu etmeyiz." İfadelerini kullandı. - ANKARA