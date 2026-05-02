Sinan Burhan: Kılıçdaroğlu ve Özel at arabasına mı biniyor?
Sinan Burhan: Kılıçdaroğlu ve Özel at arabasına mı biniyor?

Sinan Burhan: Kılıçdaroğlu ve Özel at arabasına mı biniyor?
02.05.2026 14:11
02.05.2026 14:11
Sinan Burhan: Kılıçdaroğlu ve Özel at arabasına mı biniyor?
TV ekranlarında yaşanan makam arabası tartışması ve “at arabası” polemiği dikkat çekti. Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, 2017 yılında TBMM’ye 5 milyon lira bedelle ve ihtiyaç olmayan zırhlı bir makam aracı alındığını iddia etti. Gazeteci Sinan Burhan açıklayınca, gerçek çok farklı çıktı.

Gazeteci ve Türkiye Basın Federasyon Genel Başkanı Sinan Burhan ile CHP milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş arasında canlı yayında makam arabası tartışması yaşandı.

BARIŞ YARKADAŞ’TAN 2017 FİYATIYLA 5 MİLYON TL’LİK MAKAM ARACI İDDİASI

Barış Yarkadaş, TV100 ekranlarında yayınlanan tartışma programında, “2017’de TBMM Başkanı İsmail Kahraman hiçbir ihtiyaç yokken, o zamanın parasıyla 5 milyon TL’ye Mercedes araç alındığını” iddia etti. Yarkadaş, “Nasıl bu kadar rahat para harcıyorlar? İhtiyaç yokken alıyorlar. Ben gittim TBMM’de aracın üstüne çadır, muşamba çekmişlerdi” şeklinde tezini savundu.

ARACIN GERÇEK DEĞERİ 900 BİN TL ÇIKTI

Yarkadaş’a, “Nereden biliyorsun ihtiyaç olmadığını? Meclis’teki destek hizmetleri bilir, Barış nereden bilecek?” şeklinde cevap veren gazeteci Sinan Burhan, konuyu biraz araştırınca, öne sürülen iddiadan çok farklı bir gerçek ortaya çıktı.

TBMM’den kendisine gönderilen cevabi yazıyı okuyan Sinan Burhan, “Öncelikle o araç TBMM bütçesinden değil, başbakanlık bütçesinden 900 bin liraya vergisiz bir şekilde alınmış ve hali hazırda başbakanlıkta bulunan bir araçmış” açıklamasını yaptı.

YENİ DEĞİL BAŞBAKANLIKTA VAR OLAN ARAÇ

Kilometresi 110 bin kilometreyi aşan eski makam aracının tamir için motorunun indirildiğini gönderilen fotoğraf karesiyle birlikte paylaşan Burhan, şu bilgileri verdi:

“Zırhlı araçlar hakikaten çok ağır, ömrü zaten 100 bin km civarı oluyor. Daha sonra genellikle motor indiriyor. Yani hiçbir ihtiyaç yokken yeni bir araç tahsis edilmedi. Halihazırda başbakanlıkta bulunan bir araç verildi. Aracın içinin ambulans şeklinde döşendiği iddiası da en hafif tabiriyle bel altı vurmaktır. Malum bir yalan ne kadar büyük olursa o kadar sükse yapıyor”

BURHAN: KILIÇDAROĞLU VE ÖZEL AT ARABASINA MI BİNİYOR?

Barış Yarkadaş’ın “suçüstü yakalanınca hemen panik yaptığını” söyleyen Sinan Burhan, “Hepimiz insaflı davranalım. İhtiyaçtan dolayıdır dedim, Barış bey yok dedi. Ya mübarek arabanın motoru yok, nasıl ihtiyaç yok. Sen onu bırak da, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da Özgür bey de hepsi de Alman arabalarına biniyor. Onlar at arabasına mı biniyor, kanıya mı biniyor? Niye iki cümle laf etmiyorsun” ifadelerini kullandı.

Son Dakika Politika Sinan Burhan: Kılıçdaroğlu ve Özel at arabasına mı biniyor?

Sevgilisiyle bastığı en yakın arkadaşını öldüresiye dövdü Sevgilisiyle bastığı en yakın arkadaşını öldüresiye dövdü
İtalya’nın ünlü turizm bölgesi Toskana’da çıkan yangında 800 hektarlık alan kül oldu İtalya'nın ünlü turizm bölgesi Toskana'da çıkan yangında 800 hektarlık alan kül oldu
Kadıköy’de 1 Mayıs kutlamalarına katılan Özgür Özel: Seneye Taksim’deyiz Kadıköy'de 1 Mayıs kutlamalarına katılan Özgür Özel: Seneye Taksim'deyiz
İran’dan Körfez ülkelerine net mesaj: ABD’nin göstermelik üsleri sizi koruyamaz İran'dan Körfez ülkelerine net mesaj: ABD'nin göstermelik üsleri sizi koruyamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 1 Mayıs mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
Almanya’ya giden Tedesco’ya sürpriz karşılama Almanya'ya giden Tedesco'ya sürpriz karşılama
Avrupa Yakası’nın Şesu’su Bülent Polat köy hayatını seçti: Ne elektrik var ne telefon Avrupa Yakası'nın Şesu'su Bülent Polat köy hayatını seçti: Ne elektrik var ne telefon
14 yaşındaki kız çocuğunu 15 yaşındaki arkadaşı öldürdü 14 yaşındaki kız çocuğunu 15 yaşındaki arkadaşı öldürdü
Gülistan Doku soruşturmasında düğüm çözülüyor Müfettişlerin araştırmaları tamamladı Gülistan Doku soruşturmasında düğüm çözülüyor! Müfettişlerin araştırmaları tamamladı
6,5 saatlik kurtarma operasyonuna damga vuran görüntü 6,5 saatlik kurtarma operasyonuna damga vuran görüntü

14:59
Okan Buruk’tan takıma rehavet uyarısı
Okan Buruk'tan takıma rehavet uyarısı
14:55
Görüntü endişe verici Herkes Sivaslı genç kızın akıbetini merak ediyor
Görüntü endişe verici! Herkes Sivaslı genç kızın akıbetini merak ediyor
14:37
Bu sezon Fenerbahçe’yi ligde yenen ilk takım yarın kazanamazsa küme düşecek
Bu sezon Fenerbahçe'yi ligde yenen ilk takım yarın kazanamazsa küme düşecek
14:23
İstanbul’da çivi kabusu Lastikler patladı, trafik felç oldu
İstanbul'da çivi kabusu! Lastikler patladı, trafik felç oldu
14:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 çocuk çağrılarımızın haklılığı ispat edilmiş oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 çocuk çağrılarımızın haklılığı ispat edilmiş oldu
14:05
Galatasaray’da Dursun Özbek’ten takıma servet değerinde prim
Galatasaray'da Dursun Özbek'ten takıma servet değerinde prim
13:55
Tülay Özer’e son veda Kardeşi Zerrin Özer cenazede fenalık geçirdi
Tülay Özer'e son veda! Kardeşi Zerrin Özer cenazede fenalık geçirdi
13:33
’Yakışıklı Güvenlik’ten Arif Kocabıyık’a tepki: Ahım tuttu
'Yakışıklı Güvenlik'ten Arif Kocabıyık'a tepki: Ahım tuttu
13:19
Avukatlara sosyal medya kısıtlaması Özel takip merkezi kuruluyor
Avukatlara sosyal medya kısıtlaması! Özel takip merkezi kuruluyor
13:14
Amed mi, Erokspor mu 1. Lig’de düğüm çözülüyor
Amed mi, Erokspor mu? 1. Lig'de düğüm çözülüyor
12:02
Türkiye Belediyeler Birliği seçiminde İmamoğlu’nun mesajı okunurken kavga çıktı İşte o anlar
Türkiye Belediyeler Birliği seçiminde İmamoğlu'nun mesajı okunurken kavga çıktı! İşte o anlar
