Sinan Burhan: Kılıçdaroğlu ve Özel at arabasına mı biniyor?

Gazeteci ve Türkiye Basın Federasyon Genel Başkanı Sinan Burhan ile CHP milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş arasında canlı yayında makam arabası tartışması yaşandı.

BARIŞ YARKADAŞ’TAN 2017 FİYATIYLA 5 MİLYON TL’LİK MAKAM ARACI İDDİASI

Barış Yarkadaş, TV100 ekranlarında yayınlanan tartışma programında, “2017’de TBMM Başkanı İsmail Kahraman hiçbir ihtiyaç yokken, o zamanın parasıyla 5 milyon TL’ye Mercedes araç alındığını” iddia etti. Yarkadaş, “Nasıl bu kadar rahat para harcıyorlar? İhtiyaç yokken alıyorlar. Ben gittim TBMM’de aracın üstüne çadır, muşamba çekmişlerdi” şeklinde tezini savundu.

ARACIN GERÇEK DEĞERİ 900 BİN TL ÇIKTI

Yarkadaş’a, “Nereden biliyorsun ihtiyaç olmadığını? Meclis’teki destek hizmetleri bilir, Barış nereden bilecek?” şeklinde cevap veren gazeteci Sinan Burhan, konuyu biraz araştırınca, öne sürülen iddiadan çok farklı bir gerçek ortaya çıktı.

TBMM’den kendisine gönderilen cevabi yazıyı okuyan Sinan Burhan, “Öncelikle o araç TBMM bütçesinden değil, başbakanlık bütçesinden 900 bin liraya vergisiz bir şekilde alınmış ve hali hazırda başbakanlıkta bulunan bir araçmış” açıklamasını yaptı.

YENİ DEĞİL BAŞBAKANLIKTA VAR OLAN ARAÇ

Kilometresi 110 bin kilometreyi aşan eski makam aracının tamir için motorunun indirildiğini gönderilen fotoğraf karesiyle birlikte paylaşan Burhan, şu bilgileri verdi:

“Zırhlı araçlar hakikaten çok ağır, ömrü zaten 100 bin km civarı oluyor. Daha sonra genellikle motor indiriyor. Yani hiçbir ihtiyaç yokken yeni bir araç tahsis edilmedi. Halihazırda başbakanlıkta bulunan bir araç verildi. Aracın içinin ambulans şeklinde döşendiği iddiası da en hafif tabiriyle bel altı vurmaktır. Malum bir yalan ne kadar büyük olursa o kadar sükse yapıyor”

BURHAN: KILIÇDAROĞLU VE ÖZEL AT ARABASINA MI BİNİYOR?

Barış Yarkadaş’ın “suçüstü yakalanınca hemen panik yaptığını” söyleyen Sinan Burhan, “Hepimiz insaflı davranalım. İhtiyaçtan dolayıdır dedim, Barış bey yok dedi. Ya mübarek arabanın motoru yok, nasıl ihtiyaç yok. Sen onu bırak da, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da Özgür bey de hepsi de Alman arabalarına biniyor. Onlar at arabasına mı biniyor, kanıya mı biniyor? Niye iki cümle laf etmiyorsun” ifadelerini kullandı.