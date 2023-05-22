Sinan Oğan'a "Erdoğan'ı destekleyeceğiniz doğru mu?" sorusu soruldu: Ne benim ne Ümit beyin kesinleşmiş bir kararı yok - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Sinan Oğan'a "Erdoğan'ı destekleyeceğiniz doğru mu?" sorusu soruldu: Ne benim ne Ümit beyin kesinleşmiş bir kararı yok

22.05.2023 08:21

Cumhurbaşkanlığı için Sinan Oğan, 2. tur seçimlerinde hangi adayı destekleyeceğini bugün saat 17.00'da düzenleyeceği basın toplantısıyla açıklayacağını duyururken, beklenen basın toplantısı öncesinde dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Oğan, kendisine yöneltilen "Özdağ'ın tarafsız kalacağı, sizin Erdoğan'ı destekleyeceğiniz doğru mu?" sorusuna "Ne benim ne Ümit beyin kesinleşmiş bir kararı yok. Olsaydı birbirimizle paylaşırdık. Bu tür söylentilerin gerçekliği yok" yanıtını verdi.

14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda yüzde 5.17 oy oranına ulaşan ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ın 28 Mayıs'ta yapılacak 2. tur seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı mı yoksa Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu mu destekleyeceği halen merak konusu.

KARARINI BUGÜN SAAT 17.00'DA DUYURACAK

Bugün saat 17.00'da düzenleyeceği bir basın toplantısıyla kararını duyuracağını aktaran Sinan Oğan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu ile ilgili tutumumuzu yarın saat 17.00'da düzenleyeceğimiz bir basın toplantısı ile açıklayacağız. Yaptığımız istişarelerin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yarınki görüşmeler ve istişareler de tamamlandığında artık kararımızı netleştirip, bunu Türk milletinin aziz evlatları ile paylaşmış olacağız. Kararımızı herhangi bir saikle değil, Türk milletinin geleceği, ülkemizin birlik ve bütünlüğü ile istikrarının önemli olacağını, ayrıca meselelere farklı beklentiler ile değil, ilkeler bazında baktığımızın da bilinmesini isteriz."

Sinan Oğan'a açık açık soruldu: Erdoğan'ı destekleyeceğiniz doğru mu?

TOPLANTI ÖNCESİ SORULARA YANIT VERDİ

Merakla beklenen basın toplantısı öncesinde gazeteci İsmail Saymaz'ın sorularına yanıt veren Oğan dikkat çeken ifadeler kullandı.

"BU TÜR SÖYLENTİLERİN GERÇEKLİĞİ YOK"

Oğan kendisine yöneltilen "Özdağ'ın tarafsız kalacağı, sizin Erdoğan'ı destekleyeceğiniz doğru mu?" sorusuna "Ne benim ne Ümit beyin kesinleşmiş bir kararı yok. Olsaydı birbirimizle paylaşırdık. Bu tür söylentilerin gerçekliği yok" yanıtını verdi.

YORUMLAR
500
Sinan Oğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda kimi destekleyeceğini saat 17.00'de açıklayacak Sinan Oğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda kimi destekleyeceğini saat 17.00'de açıklayacak

Millet İttifakı, Sinan Oğan, 14 Mayıs, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Sinan Oğan'a 'Erdoğan'ı destekleyeceğiniz doğru mu?' sorusu soruldu: Ne benim ne Ümit beyin kesinleşmiş bir kararı yok - Son Dakika


Son Dakika
08:34 Oyuncu Merve Dizdar, Cannes Film Festivali'nden Türkiye'ye dönüş uçağına binemeyince isyan etti: Yarın sabah setim var ve uçamadım
08:28 Cannes Film Festivali'nde dakikalarca ayakta alkışlanan Merve Dizdar, Türkiye'ye dönüşte uçağa alınmadı
08:16 Yalı Çapkını dizisinden ayrılacağı konuşulan Şerif Sezer, dizinin sosyal medya hesabını takipten çıkardı
08:16 Sinan Oğan'a "Erdoğan'ı destekleyeceğiniz doğru mu?" sorusu soruldu: Ne benim ne Ümit beyin kesinleşmiş bir kararı yok
08:09 Silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti
08:07 Sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti
08:01 Oğan'a açık açık soruldu: Özdağ'ın tarafsız kalacağı, sizin Erdoğan'ı destekleyeceğiniz doğru mu?
07:58 Yalı Çapkını'nda ayrılacağı konuşulan Şerif Sezer, dizinin hesabını takipten çıkardı
07:55 Makedonya'da 37 yıldır 1.Lige yükselemeyen futbol takımını üst lige çıkaran Oktay Derelioğlu, tarihi başarısını Haberler.com'a anlattı
07:49 İletişim Başkanlığı: İkinci tur seçimlerinde sandık numaraları değişmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2023 08:39:17. #1.13#
SON DAKİKA: Sinan Oğan'a "Erdoğan'ı destekleyeceğiniz doğru mu?" sorusu soruldu: Ne benim ne Ümit beyin kesinleşmiş bir kararı yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement