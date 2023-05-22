Sinan Oğan'a "Erdoğan'ı destekleyeceğiniz doğru mu?" sorusu soruldu: Ne benim ne Ümit beyin kesinleşmiş bir kararı yok

14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda yüzde 5.17 oy oranına ulaşan ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ın 28 Mayıs'ta yapılacak 2. tur seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı mı yoksa Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu mu destekleyeceği halen merak konusu.

KARARINI BUGÜN SAAT 17.00'DA DUYURACAK

Bugün saat 17.00'da düzenleyeceği bir basın toplantısıyla kararını duyuracağını aktaran Sinan Oğan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu ile ilgili tutumumuzu yarın saat 17.00'da düzenleyeceğimiz bir basın toplantısı ile açıklayacağız. Yaptığımız istişarelerin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yarınki görüşmeler ve istişareler de tamamlandığında artık kararımızı netleştirip, bunu Türk milletinin aziz evlatları ile paylaşmış olacağız. Kararımızı herhangi bir saikle değil, Türk milletinin geleceği, ülkemizin birlik ve bütünlüğü ile istikrarının önemli olacağını, ayrıca meselelere farklı beklentiler ile değil, ilkeler bazında baktığımızın da bilinmesini isteriz."

TOPLANTI ÖNCESİ SORULARA YANIT VERDİ

Merakla beklenen basın toplantısı öncesinde gazeteci İsmail Saymaz'ın sorularına yanıt veren Oğan dikkat çeken ifadeler kullandı.

"BU TÜR SÖYLENTİLERİN GERÇEKLİĞİ YOK"

Oğan kendisine yöneltilen "Özdağ'ın tarafsız kalacağı, sizin Erdoğan'ı destekleyeceğiniz doğru mu?" sorusuna "Ne benim ne Ümit beyin kesinleşmiş bir kararı yok. Olsaydı birbirimizle paylaşırdık. Bu tür söylentilerin gerçekliği yok" yanıtını verdi.