Sinan Oğan'ın 2. tur kararı, akıllara yıllar önce TBMM'de yaşananları getirdi

14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 5.17 oy oranına ulaşan ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan seçimin kilit ismi oldu. Dün yaptığı açıklamayla 28 Mayıs'ta yapılacak 2. tur seçiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek vereceğini ifade eden Oğan'ın kararı ise büyük ses getirdi.
Önceki dönemlerde TBMM'de AK Partili isimlerle yaşadığı kavgalarla hatırlanan Sinan Oğan'ın böyle bir karar alması çok sayıda destekçi kaybetmesine ve kendisine oy veren bazı kesimlerin tepkisine neden oldu.
Oğan'ın yaptığı destek açıklamasının ardından sosyal medyada 2014 yılında Meclis'te yaşanan kavganın görüntülerini paylaşan çok sayıda kullanıcı tecrübeli siyaset adamının kararını eleştirdi.
Sinan Oğan, 4 Ağustos 2014'te Meclis'teki oturumda AK Parti'nin Türkmen ayrımı yaptığını iddia etmiş, "Irkçı, faşist zihniyetinizi kınıyoruz, siz faşistsiniz" demişti. AK Partililer Oğan'ın üzerine yürümüş ve yumruklamıştı. Yumruklu saldırının ardından Oğan, AK Partililer için oldukça sert ifadeler kullanmıştı.
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