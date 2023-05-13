Oğan'dan dikkat çeken "2. turda bedavaya destek vermeyiz" sözlerine gelen tepkilere yanıt verdi: 2. turda tabanımızı ikna etmeniz gerekmeyecek mi? - Son Dakika
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Oğan'dan dikkat çeken "2. turda bedavaya destek vermeyiz" sözlerine gelen tepkilere yanıt verdi: 2. turda tabanımızı ikna etmeniz gerekmeyecek mi?

13.05.2023 14:56

Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, seçimin ikinci tura kalması durumunda ikinci tura kalan adaylarla pazarlık masasına oturacaklarını söyledi. Bu sözlerin muhalif kesimde tepki görmesinin ardından Oğan, "Seçimlere bir gün kala konuşmalarımı bağlamından koparıp bize haksız itham ve saldırılarda bulunduğunuza göre seçimlerin ikinci turunda bizim seçmen tabanımızın desteğine ihtiyaç duymayacaksınız sanırım. 2. turda çok kıymetli olacak Sinan Oğan seçmen tabanını ikna etmeniz gerekmeyecek mi?" dedi.

14 Mayıs seçimine saatler kala ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, konuk olduğu yayında önemli açıklamalarda bulundu.

"TALEPLERİMİZ OLACAK"

Oğan'a, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mı yoksa Kemal Kılıçdaroğlu'nu mu destekleyecekleri sorusu yöneltildi. Oğan ise bu soruyu, şu ifadelerle yanıtladı: "Seçim ikinci tura kalırsa masaya bedavaya oturmayız. Bakanlık, cumhurbaşkanı yardımcılığı gibi taleplerimiz olacak. Olursa katılırız olmazsa, anlaşamazsak yolumuza bakacağız..."

AÇIKLAMALARI TEPKİ ÇEKTİ

Oğan'ın bu sözleri muhalif kesimde adaylığını pazarlık malzemesi yaptığı yönünde eleştirilere ve tepkilere neden oldu. Oğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla bu tepkilere yanıt verdi.

"2. TURDA BİZİM TABANIMIZIN DESTEĞİNE İHTİYAÇ DUYMAYACAKSINIZ SANIRIM"

Paylaşımında Oğan, şunları söyledi: " Twitter'daki sevgili muhalif seçmen, seçimlere bir gün kala konuşmalarımı bağlamından koparıp bize haksız itham ve saldırılarda bulunduğunuza göre seçimlerin ikinci turunda bizim seçmen tabanımızın desteğine ihtiyaç duymayacaksınız sanırım.

"2. TURDA OĞAN SEÇMENİNİ İKNA ETMENİZ GEREKMEYECEK Mİ?"

Şu ana kadar "Cehennemin kapılarını kapatacağız" sözü sizin için bir anlam ifade etmiyor sanırım. Eğer biz ikinci tura kalamazsak bizim seçmen tabanını şimdiden küstürerek ikinci turda çok kıymetli olacak Sinan Oğan seçmen tabanını ikna etmeniz gerekmeyecek mi?

Sinan Oğan, '2. turda bedavaya destek vermeyiz' sözlerine gelen tepkilere yanıt verdi
YORUMLAR (3)
  • Kamil Toygar : Seninde yolun belli ilk zamanlar birkaç konuşmanı izlemiştim oy vermeyi düşünmüştüm ama daha önce nasıl MHP oy kullandığımızda aslında AKP ye gitti ise dolaylı desteğimiz yine aynı sahne sadece siyasi partinin ismi değişik o yüzden dolaylı olarak senin üzerinden cumhur ittifakına destek vereceğime gidip direk AKP ye oyu kullanırım daha iyi, Cevap Yaz 74 14 Yayından Kaldır
  • Soner Karabacak: İkinci tur diye bir şey yok. Olsa da senin 0,01 dilimlik oyuna ihtiyaç yok. Derdi koltuk olanın oyuna da desteğine de ihtiyaç hiç Yok Cevap Yaz 86 9 Yayından Kaldır
  • Serkan Basar: Vakit kaybı Cevap Yaz 70 9 Yayından Kaldır
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Sinan Oğan, ittifak olmak için şartını söyledi: İkinci turda bedavaya destek vermeyiz, bakanlık ve cumhurbaşkanı yardımcılığı isteyeceğiz Sinan Oğan, ittifak olmak için şartını söyledi: İkinci turda bedavaya destek vermeyiz, bakanlık ve cumhurbaşkanı yardımcılığı isteyeceğiz

Sinan Oğan, 14 Mayıs, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Oğan'dan dikkat çeken '2. turda bedavaya destek vermeyiz' sözlerine gelen tepkilere yanıt verdi: 2. turda tabanımızı ikna etmeniz gerekmeyecek mi? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oğan'dan dikkat çeken "2. turda bedavaya destek vermeyiz" sözlerine gelen tepkilere yanıt verdi: 2. turda tabanımızı ikna etmeniz gerekmeyecek mi? - Son Dakika
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