Sinop'ta Karadeniz Bölgesi'nin en büyük orman deposu hizmete açıldı - Son Dakika
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Politika

Sinop'ta Karadeniz Bölgesi'nin en büyük orman deposu hizmete açıldı

Sinop\'ta Karadeniz Bölgesi\'nin en büyük orman deposu hizmete açıldı

AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, Ayancık Tarakçı Orman Deposu'nun hizmet vermeye başladığını duyurdu. Toplam 230 dönüm alana sahip olan Ayancık Tarakçı Orman Deposu, 120 bin metreküp emval kapasitesi ile Karadeniz Bölgesi'nin en büyük orman deposu olma özelliğine sahip. Orman deposunun bu özelliğiyle Türkiye'de en büyük 5 orman deposundan biri olduğu da kaydedildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, yeni orman deposunun dört mevsim hizmet verecek donanıma sahip olduğunu ifade etti. Maviş, Tarakçı Orman Deposu'nun Ayancık'a, Sinop'a ve bölgeye hayırlı olmasını diledi.

21.07.2024 21:58
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AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, Ayancık Tarakçı Orman Deposu'nun hizmet vermeye başladığını duyurdu.

Toplam 230 dönüm alana sahip olan Ayancık Tarakçı Orman Deposu, 120 bin metreküp emval kapasitesi ile Karadeniz Bölgesi'nin en büyük orman deposu olma özelliğine sahip. Orman deposunun bu özelliğiyle Türkiye'de en büyük 5 orman deposundan biri olduğu da kaydedildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, yeni orman deposunun dört mevsim hizmet verecek donanıma sahip olduğunu ifade etti. Maviş, Tarakçı Orman Deposu'nun Ayancık'a, Sinop'a ve bölgeye hayırlı olmasını diledi. - SİNOP

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Sinop'ta Karadeniz Bölgesi'nin en büyük orman deposu hizmete açıldı - Son Dakika
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