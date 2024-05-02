Sırbistan'da Yeni Hükümet Onaylandı, ABD'nin Yaptırım Uyguladığı Siyasetçiler de Yer Alıyor - Son Dakika
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Politika

Sırbistan'da Yeni Hükümet Onaylandı, ABD'nin Yaptırım Uyguladığı Siyasetçiler de Yer Alıyor

Sırbistan Parlamentosu, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e yakın isimlerden Milos Vucevic liderliğindeki yeni hükümete onay verdi. Kabinede ABD'nin yaptırım uyguladığı iki siyasetçi yer alıyor. Yeni hükümette 31 bakan görev yapacak.

02.05.2024 23:15
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Sırbistan'da Parlamento, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e yakın bir isim olarak öne çıkan eski Savunma Bakanı Milos Vucevic liderliğindeki yeni hükümete onay verdi. Kabinede ABD'nin yaptırım uyguladığı iki siyasetçi yer alıyor.

Sırbistan Parlamentosu, 17 Aralık 2023'te yapılan seçimlerde en çok oyu alan Sırp İlerleme Partisi (SNS) ile diğer 5 partiyle birlikte oluşturduğu koalisyon hükümetine onay verdi. Yeni hükümete, 250 sandalyeli mecliste, 213 milletvekilinden 152'si lehte, 61'i aleyhte oy verdi. Yeni koalisyon hükümetini, Vucevic liderliğindeki Sırp İlerleme Partisi (SNS) ile birlikte Sırbistan Sosyalist Partisi (SPS), Sırbistan Sosyal Demokrat Partisi (SDPS), Sırbistan Birleşik Emekliler Partisi (PUPS), Birleşik Sırbistan (JS) ve Voyvodinalı Macarlar Birliği (SVM) oluşturdu.

Kabinede ABD'nin yaptırım uyguladığı iki siyasetçi yer alıyor

Yeni hükümetin başbakanı ise eski Savunma Bakanı Milos Vucevic oldu. Yeni kabinede ABD'nin yaptırım uyguladığı iki siyasetçinin de yer alması dikkat çekti. Eski Başbakan Ana Brnabic liderliğindeki eski kabineye nazaran üçte biri yeni isimlerden oluşan yeni kabinede, 31 bakan yer aldı.

Oylamanın ardından derhal yemin ederek göreve başlayan Vucevic liderliğindeki yeni hükümette Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Sinisa Mali, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Ivica Dacic, Savunma Bakanı Bratislav Gasic, Dışişleri Bakanı ise Marko Djuric oldu. Irena Vujovic ise Başbakan Yardımcısı ve Çevre Koruma ve Su İşleri Bakanı oldu.

ABD'nin yaptırım listesinde yer alan Rusya yanlısı siyasetçi Aleksandar Vulin Başbakan Yardımcısı ve Sırp siyasetçi olan Nenad Popovic devlet bakanı olarak kabinede yer aldı.

Yeni kabinede İnşaat, Ulaşım ve Altyapı Bakanı Goran Vesic, Madencilik ve Enerji Bakanı Dubravka Djedovic Handanovic, İç ve Dış Ticaret Bakanı Tomislav Momirovic, Adalet Bakanı Maja Popovic, Kamu Yönetimi ve Yerel Yönetimler Bakanı Jelena Zaric Kovacevic, Azınlık Hakları ve Sosyal Diyalog Bakanı Tomislav Zigmanov, Avrupa Entegrasyon Bakanı Tanja Miscevic, Eğitim Bakanı Slavica Djukic Dejanovic, Ekonomi Bakanı Adrijana Mesarovic, Tarım Bakanı Aleksandar Martinovic, Sağlık Bakanı Zlatibor Loncar, Çalışma, İstihdam ve Sosyal İşler Bakanı Nemanja Starovic, Aile ve Nüfus Planlama Bakanı Milica Djurdjevic Stamenkovski, Spor Bakanı Zoran Gajic, Kültür Bakanı Nikola Selakovic, Köy İşleri Bakanı Milan Krkobabic, Bilim, Teknolojik İlerleme ve İnovasyon Bakanı Jelena Begovic, Turizm ve Gençlik Bakanı Husein Memic, Bilgi ve Telekomünikasyon Bakanı Dejan Ristic ve Kamu Yatırımları Bakanı Darko Glisic oldu.

Novica Toncev, Djordje Milicevic, Usame Zukorlic ve Tatjana Macura ise devlet bakanı olarak kabinede yer aldı. - BELGRAD

Kaynak: İHA

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