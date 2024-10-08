Şırnak\'ta Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü Toplantısı Gerçekleştirildi

Politika

Şırnak'ta Vali Birol Ekici başkanlığında Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü toplantısı gerçekleştirildi. Vali Ekici; "İlimizde küçük de olsa bir fay hattı var" dedi.

Vali Birol Ekici başkanlığında gerçekleştirilen Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü toplantısına Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Alpaslan, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Birlik, Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Birlik, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hakkı Turgut, AFAD İl Müdürü Muzaffer İşlek ve Şırnak Üniversitesi Öğretim üyesi Orkun Kantarcı katıldı.

Toplantıda, Şırnak düzeyindeki afet risk azaltma çalışmalarına dair kapsamlı sunumlar yapıldı. Toplantında Vali Birol Ekici ve kurul üyeleri, video konferans aracılığıyla İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş ve AFAD Başkanı Vali Okay Memiş'in il valilerine hitap ettiği toplantıya katıldı.

Yapılan video konferans toplantısının ardından valilik toplantı salonunda basın açıklaması düzenleyen Şırnak Valisi Birol Ekici, 2000 yılından bu yana Şırnak'ta meydana gelen afetlere dikkat çekerek, Şırnak olarak daima alarm durumda olunması gerektiğini söyledi. Vali Ekici, "13 Ekim afet risklerini azaltılması günü. Tüm dünyada afet risklerinin azaltılması günü olarak kutlanıyor. Bu haftada İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'nın emri ile tüm illerimizde afet risklerini değerlendirilmesi, il afet risk azaltma çalışmalarının gözden geçirilmesi için bir çalışma başlatmış bulunmaktayız. Hepimizin bildiği üzere ülkemiz, coğrafi jeolojik yapısıyla ve iklim yapısı itibari ile bir çok afet risklerini barındıran bir bölgededir. 17 Ağustos 1999 depreminden sonra yüzlerce afeti birlikte yaşadık. Bu afetlerde binlerce insanımız hayatını kaybetti. Milyonlarca insanımız bunlardan etkilendi ve milyarlarca lira kaybımız oldu. En son 6 Şubat depreminde hepimizin bildiği üzere asrın felaketi denilen, felaket ülkemizde yaşandı ve Kahramanmaraş depremlerinde 11 ilimizde 13 buçuk milyon insan etkilendi. 53 bin vatandaşımız hayatını kaybetti ve milyarlarca liralık mal kaybımız oldu. Bu afet risklerini azaltılması için tüm illerimizde il afet risklerini azaltma planlarımızı hazırlamış bulunmaktayız. İlimizin il afet risklerini azaltma planı hazır durumdadır. 2021 yılında hazırlanmıştır. Bu planda 206 tane eylem vardır. Bu eylemleri daima gözden geçiriyoruz. Hepimizin bildiği üzere ilimizde 2000 yılından sonra 8 tane deprem yaşanmıştır, ilimizde küçük de olsa bir fay hattı vardır. 2009 yılından sonra 1 çığ felaketimiz, 1 heyelanımız ve Kumçatı ve Cizre'de 2 tane sel baskınımız vardır. Bu yaşadığımız olaylar, bizim Şırnak olarak daima alarmda kalmamızı kurumlar olarak hazırlıklı olmamızı ve vatandaşlarımızı afet risklerinden korumamızı ve bunun için gece gündüz çalışmamızı gerektiriyor. Bu çalışmaları tekrar 2025 yılında, 206 eylemimizi üniversitemizin de katkısı ile tekrar gözden geçireceğiz. Bunları tüm halkımızla paylaşacağız" diye konuştu.

Dünyada meydana gelen afetlere en çok yardım yapan ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini belirten Vali Ekici, "Hepimizin bildiği üzere, afet riskleriyle mücadele yerelden başlıyor. 2015 yılında Birleşmiş Milletlerin öncülüğünde Sendai'de yapılan toplantıda afet risklerinin tespit edilmesi, bunların azaltılması için tüm paydaşlar ile birlikte toplantılı yapılması, risklerin üzerine gidilmesi, risklerin azaltılması ve risklerin ortadan kaldırılması için tüm dünyaya bir çağrı yapıldı. Ülkemizde bu yönde çok çalışma yapıyor. Bugün şunun ile gurur duyabiliriz. Ülkemiz 2017 yılından sonra dünyada afet yaşayan tüm bölgelere en çok yardım yapan ülkelerin başında gelmektedir. Hatta birkaç yıl Kızılayımız ve ülkemiz yardım yapan ülkeler arasında 1'inciliği almıştır. Bu yılda dünyanın en cömert, en çok yardım yapan ülkelerin arasındayız. Bu çerçeve de afetler ile mücadele kapasitemizi arttırmamız gerekmektedir. Özellikle bu kapasite meselesine çok yoğun olarak vurgu yapmak istiyorum. Okullardaki çocuklarımızın afetlere karşı eğitilmesi, mahallelerde vatandaşlarımızın afetlere karşı bilinçlerinin arttırılması, mahallelerde toplanma alanlarımızın oluşturulması ve tüm vatandaşlarımızın, afetler gerçekleştiği zaman aslında en çok ihtiyacımız olan kişi kimdir? Komşumuzdur. Bizim en yakınımızdakilerdir. Bunların afet ile mücadele etmek üzere eğitilmesi çok önemlidir. Bunlar üzerinde yoğun bir şekilde çalışacağız ve Şırnak ilimizi, ülkemizi, milletimizi afet risklerinden korumak üzere çok çalışacağız" şeklinde konuştu. - ŞIRNAK