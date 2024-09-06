Vali Atay, Habur Sınır Kapısı\'nda İnceleme Yaptı

Politika

Şırnak Valisi Cevdet Atay, vatandaşlar ile gümrük muhafaza memurlarının sık sık karşı karşıya gelerek sorun yaşadığı Habur Sınır Kapısında incelemelerde bulunarak, Türkiye'ye giriş yapan vatandaşlar ile bir araya gelip sorun ve taleplerini dinledi.

Geçtiğimiz hafta Cumartesi günü Habur Sınır Kapısı üzerinden Irak'a gidip gelen vatandaşlar ile gümrük muhafaza memurları arasında arbede çıkmış, 3 memur yaralanmış, 5 saldırganın emniyet ifadelerinin ardından 2 saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Şırnak Valisi Cevdet Atay, sık sık vatandaşlar ile gümrük muhafaza memurlarının karşı karşıya gelerek sorun yaşadığı alanda vatandaşlar ile bir araya geldi. Vatandaşların sorun ve taleplerinin yerine getirilmesi için talimatlar veren Vali Atay, Habur Sınır Kapısının belirli alanlarına şikayet ve taleplerin iletileceği şikayet, dilek ve talep kutularının yerleştirilmesi için talimat verdi. Vali Atay, vatandaşlar tarafından iletilecek olan şikayet ve talepleri bizzat inceleyeceğini ve sorunların hızlı bir şekilde çözülmesi için ilgili kişilere talimatlar verileceğini belirtti. - ŞIRNAK