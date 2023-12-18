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Sırrı Süreyya Önder bildiğiniz gibi! TBMM'nin tek Hristiyan vekili George Aslan ek süre istedi, cevabı herkesi güldürdü - Son Dakika
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Sırrı Süreyya Önder bildiğiniz gibi! TBMM'nin tek Hristiyan vekili George Aslan ek süre istedi, cevabı herkesi güldürdü

Meclis'te konuşma yaptığı sırada ek süre isteyen DEM Parti Milletvekili George Aslan, ''600 Müslüman milletvekili içinde bir Hristiyan milletvekiliyim. Dertlerimiz de çok. Lütfen 1-2 dakika ek süre rica edeceğim.'' ifadelerini kullandı. TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Aslan'a, ''Hele bir başlayın, Allah kerim.'' yanıtını verdi. Önder'in yanıtı Genel Kurul'daki milletvekillerini güldürdü.

18.12.2023 - 17:35,  Güncelleme: 17:39
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TBMM Genel Kurulu'nda konuşma yapan DEM Parti Milletvekili George Aslan, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'e dönerek, "600 Müslüman milletvekili içinde bir Hristiyan milletvekiliyim. Dertlerimiz de çok. Lütfen 1-2 dakika ek süre rica edeceğim." dedi. Önder'in, "Hele bir başlayın, Allah kerim." yanıtı Genel Kurulu'ndaki milletvekillerini güldürdü.

"MECLİS'İN TEK HRİSTİYAN VEKİLİYİM, EK SÜRE RİCA EDECEĞİM"

TBMM Genel Kurulu'nda ilginç anlar yaşandı. DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan, konuşma yaptığı sırada, ek süre talep ederek, "Sayın başkan 1 dakikayla tamamlamam mümkün değil. 600 Müslüman milletvekili içinde bir Hristiyan milletvekiliyim. Dertlerimiz de çok. Lütfen 1-2 dakika ek süre rica edeceğim." dedi.

ÖNDER: HELE BİR BAŞLAYIN, ALLAH KERİM

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, "Hele bir başlayın. Allah kerim" yanıtını verdi. Önder'in yanıtına TBMM Genel Kurulu'ndaki milletvekillerini güldürdü.

Sırrı Süreyya Önder bildiğiniz gibi! TBMM\'nin tek Hristiyan vekili George Aslan ek süre istedi, cevabı herkesi güldürdü
YORUMLAR (1)
  • Ali Kublay: Kaç tane hiristiyan vekil olması gerekiyo ki nüfusun kaçta kaçışın vekil Yanıtla 7 6

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Son Dakika Politika Sırrı Süreyya Önder bildiğiniz gibi! TBMM'nin tek Hristiyan vekili George Aslan ek süre istedi, cevabı herkesi güldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sırrı Süreyya Önder bildiğiniz gibi! TBMM'nin tek Hristiyan vekili George Aslan ek süre istedi, cevabı herkesi güldürdü - Son Dakika
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