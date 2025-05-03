Sırrı Süreyya Önder'e Taziye Mesajları - Son Dakika
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Politika

Sırrı Süreyya Önder'e Taziye Mesajları

Sırrı Süreyya Önder'in vefatı sonrası siyasilerden taziye mesajları yayımlandı.

03.05.2025 23:31
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TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından siyasiler taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder'e Allah'tan rahmet diliyorum. Sanatçı ve siyasetçi kimliğiyle, en önemlisi şahsiyetiyle milletimizin her kesiminin gönlünde yer edinmişti. Toplumsal barış için gösterdiği çabalar her zaman minnetle hatırlanacaktır. Ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Sırrı Süreyya Önder'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sırrı Süreyya Önder'in yapıcı kişiliğiyle ülke gündemine hem renk hem denge hem de güzellikler kattığını belirterek, "Sanatçı ve bilge karakterini, hayatının son günlerinde 'Terörsüz Türkiye' hedefine, barış ve kardeşliğin hüküm süreceği Türkiye'ye adadı. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağolsun, geride kalanlara Allah sabır versin" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi altında bulunduğu hastanede vefat eden TBMM Başkanvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder'e yüce Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin inşallah" ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, sanatla siyaseti harmanlayan duruşuyla; Anadolu insanımızın hikayesine, derdine, sevincine tercüman olmuş, her zaman samimi duruş sergilemiş bir isimdi. Bu topraklarda kardeşliğimizin ve birliğimizin daim olması için, Terörsüz Türkiye hedefimiz için büyük bir gayret göstermişti. Kendisine Allah'tan rahmet diliyor; ailesine, sevenlerine, Yüce Meclis'imize başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da mesajında, "TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder'e Allah'tan rahmet; değerli ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise, "Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Sırrı Süreyya Önder, Milletvekili, Hakan Fidan, Politika, İstanbul, 3-sayfa, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Politika Sırrı Süreyya Önder'e Taziye Mesajları - Son Dakika

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