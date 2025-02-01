Sisi ve Trump'tan Barış Vurgusu

Politika

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, "uluslararası toplumun Trump'ın bölgede yıllardır devam eden çatışmayı sona erdirecek kalıcı ve tarihi bir barış anlaşmasına varma kabiliyetine güvendiğini" belirtti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmede karşılıklı devlet ziyareti davetlerinin iletildiği ve "koordinasyon ve iş birliğinin" sürdürülmesinin öneminin vurgulandığı belirtildi. Açıklamada, Sisi'nin "uluslararası toplumun Trump'ın bölgede on yıllardır devam eden çatışmayı sona erdirecek kalıcı ve tarihi bir barış anlaşmasına varma kabiliyetine güvendiğini" söylediği aktarıldı.

Trump ısrarcı

Sisi, Trump'ın yaptığı "Gazze Şeridi'nden daha fazla Filistinliyi topraklarına kabul etmeleri" çağrısını "içinde yer alamayacakları bir adaletsizlik" olarak nitelendirmişti. Sisi, çarşamba günü yaptığı açıklamada, "iki devletli çözüme dayalı barışa ulaşmak isteyen Başkan Trump ile çalışmaya kararlı olduğunu" söylemişti. Sisi, Trump'ın planına ilişkin de, "Eğer bunu Mısır halkından isteseydim, hepsi 'hayır' demek için sokaklara dökülürdü" ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Trump ise, Mısır ve Ürdün'ün "bu öneriyi uygulayacağı" konusunda ısrar etmişti ve "Onlar için çok şey yapıyoruz" şeklinde konuşmuştu. - KAHİRE