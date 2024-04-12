Büyük Birlik Partili Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun başkanlık görevini devraldıktan sonra, Sivas Belediyesi'nin düzenlediği ilk bayramlaşma programında yoğun katılım nedeniyle saatlerce ayakta kaldı.
Sivas Belediye Başkanlığı tarafından bayramın 3. gününde halkla bayramlaşma programı düzenlendi. Sivas Belediyesi sosyal tesislerinde düzenlenen bayramlaşma programına binlerce Sivaslı katıldı. Yeni belediye başkanı Adem Uzun ile bayramlaşmak isteyenler kuyruklar oluşturdu. Uzun, halkla tek tek tokalaşıp bayramlaştı. Uzun ev sahipliğindeki bayramlaşmada yoğunluk nedeniyle saatlerce ayakta beklemek zorunda kaldı.
Artık Sivas'ta biz İstanbul başta olmak üzere Sivas dışında yaşayan hatta yurt dışında yaşayanlarla köprüleri kuracağını belirten Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, "Herkesin bayramını kutluyorum. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bir yanda Suriye, bir yandan Filistin, bir yandan işte hemen Irak'ta baktığımız zaman Doğu Türkistan'a baktığımız zaman İslam coğrafyasında çok büyük sıkıntılar var. Bir yanımız buruk ifade etmek istiyorum. Ben İslam coğrafyasında hatta tüm insanlığa çile çeken, şu an soykırıma uğrayan herkese Rabbim diyorum inşallah bir an önce bu acılarına son verir. Ben Sivas halkını ve tüm Türkiye'deki tüm Türkiye vatandaşlarını, herkesin bayramını kutluyorum, bayramlar gerçekten birlik beraberlik açısından önemli. Şimdi de burada hem Sivas halkıyla bir bayramlaşma töreni yaptık. Hem kendi personelimizle bir bayramlaşma töreni yaptık. Bir araya geldik. Yoğun bir teveccüh var. Bu da bizi mutlu etti. Sivas halkı değişim ve yenilik istiyordu. Bu yeniliği sandıkta yansıttı. Bundan sonraki süreç içerisinde de bu yeniliği biz Sivas'ın yenileştirerek, güzelleştirerek, geliştirerek inşallah ekip arkadaşlarımıza yapacağız. Tabii. Ben tüm Sivas halkının dualarını bekliyorum, desteklerini bekliyorum. Herkesin bayramını kutluyorum" dedi. - SİVAS
Son Dakika › Politika › Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun Yoğun Katılımlı Bayramlaşma Programında Ayakta Kaldı - Son Dakika
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bayram tatili nedeniyle yapılan denetimlerde fahiş fiyatlı bilet satışı ve usulsüzlükler yapan otobüs işletmecilerine 5 milyon 321 bin 223 lira idari para cezası uygulandığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, denetimlerin büyük bir titizlikle yapıldığını ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tedbirlerin alındığını belirtti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı boyunca yapılan trafik kontrolleri hakkında bilgi verdi. Yapılan denetlemeler sonucunda 382 bin 467 araç denetlendi ve 4 bin 998 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 66 kişi hayatını kaybetti ve 8 bin 352 kişi yaralandı.
İstanbul Valisi Davut Gül, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret ederek Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Gül ve Soytürk arasında yapılan görüşme sonrasında Soytürk, ziyaretten memnuniyetini ifade ederek Gül'e teşekkür etti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin geride kalan 8 gününde meydana gelen 4 bin 998 trafik kazasında, 66 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 bin 352 vatandaşın ise yaralandığını bildirdi. Bakan Yerlikaya, sürücü ve yolculara trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.
Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, yeni dönemin ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, meclis üyelerine hayırlı olsun dileklerini ileterek Toroslar'ın yönetiminde herkesin kendisini ifade edebilmesi gerektiğini belirtti. Yıldız, Toroslar için yapılacak çalışmalara herkesin el birliğiyle katkı sağlaması gerektiğini vurguladı.
ANKA EKONOMİ KOORDİNATÖRÜ ERDAL SAĞLAM’IN KALEMİNDEN HAFTALIK EKONOMİ ANALİZİ: EKONOMİDE SEÇİM SONRASI SÜRECİ ŞİMDİ BAŞLIYOR
Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Ramazan Bayramı'nı ilçe sakinleriyle sahada karşıladı ve hafta sonu mesaisinde parklarda incelemelerde bulundu. Yeni yeşil alanlar ve parklar kazandırma sözü veren Başkan Önal, Bayraklı'nın en güzel parklara sahip olacağını belirtti.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan drone destekli operasyon sonucunda Yunanistan'a geçmeye çalışan 19 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda 1 adet şişme bot, 1 adet tekne motoru, 20 litre benzin, 9 adet can simidi, 13 adet cep telefonu ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen 'Bozdoğan-25' operasyonunda 49 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, güvenlik güçlerinin üstün gayretleriyle milletin huzuru, birlik ve beraberliği için mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.
İran'ın İsrail'e 300 füze ve İHA ile düzenlediği "Gerçek Vaat" operasyonuna ilişkin bir açıklama da Hamas'tan geldi. Gazze'de uzun süredir İsrail ordusu ile savaşan Filistinli grup, "İran'ın Siyonist varlığa karşı gerçekleştirdiği askeri operasyon doğal bir haktır ve Şam'daki konsolosluğun hedef alınması suçuna verilen bir yanıttır" ifadelerini kullandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?