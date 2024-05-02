Sivas İl Genel Meclis Başkanı, Kendi Şahsi Aracıyla Meclise Gidecek - Son Dakika
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Politika

Sivas İl Genel Meclis Başkanı, Kendi Şahsi Aracıyla Meclise Gidecek

Sivas İl Genel Meclis Başkanı, Kendi Şahsi Aracıyla Meclise Gidecek

Sivas İl Genel Meclisi Başkanı seçilen Mehmet Şarkışla, kendinden önceki başkana kiralanan makam aracını kabul etmeyerek kendi şahsi aracıyla meclise gidip geleceğini açıkladı. Şarkışla, kamu kaynaklarının bilinçli kullanımı için makamdaki personel sayısını da azaltacağını belirtti.

02.05.2024 14:09
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Sivas İl Genel Meclis Başkanı seçilen Mehmet Şarkışla kendinden önceki başkana kiralanan makam aracını kabul etmeyerek kendi şahsi aracıyla meclise gidip geleceğini açıklaması takdir topladı.

Sivas İl Genel Meclisi'nde yeni dönem başladı. Adalet ve Kalkınma Partisi, Büyük Birlik Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi gruplarının önergesiyle, Adalet ve Kalkınma Partisi İl Genel Meclisi Üyesi Mehmet Şarkışla meclis üyelerinin oylarıyla İl Genel Meclisi Başkanı seçildi. Kamu kaynaklarının bilinçli kullanımı açısından kendinden önceki başkana kiralanan aracı istemeyen Şarkışla'nın kendi şahsi aracıyla meclise gidip geleceği öğrenildi. Resmi programlarda ise kurumdan araç talep edeceğini ifade eden Şarkışla, makamdaki sekreter, özel kalem gibi personellerin sayısını da azaltılacağını belirtti. Alınan bu karar örnek olurken kentte büyük beğeni topladı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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