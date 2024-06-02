Sivas\'ın Yıldızeli ilçesinde seçimler yeniden yapıldı

Politika

Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Güneykaya beldesinde seçmenler 2 ay sonra belediye başkanı, belediye meclis üyeleri ve muhtarlık seçimi için yeniden sandık başına gitti .

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya beldesinde 31 Mart Mahalli İdare seçimleri olaylı geçmişti. Muhtarlık seçiminden kaynaklı Güneykaya Anadolu Lisesi'nde taraflar arasında yaşanan kavgada yaralananlar olurken, bir seçim sandığı kırılarak oy pusulaları parçalanmıştı. Yüksek Seçim Kurulu geçtiğimiz 31 Mart'ta yaşanan olaylar nedeniyle beldede ki seçimi iptal ederek 2 Haziran'da seçimin yenilenmesine karar vermişti.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Güneykayalı seçmenler bugün yeniden sandık başına giderek belediye başkanı, belediye meclis üyeleri ve muhtarlık seçimi için sandık başına gitti. Oy verme işlemi saat 08.00 itibariyle sorunsuz bir şekilde başladı. Oy verme işleminin yapıldığı Güneykaya Anadolu Lisesi ve çevresinde geniş güvenlik tedbirleri alındığı görüldü. 5 sandıkta bin 140 seçmenin oy kullanması beklenen seçimde oy verme işlemi saat 17.00'a kadar devam edecek. - SİVAS