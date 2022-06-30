Sivas'ta 2 Temmuz önlemleri - Son Dakika
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Sivas'ta 2 Temmuz önlemleri

30.06.2022 11:16
Sivas'ta 2 Temmuz önlemleri

Sivas olaylarının 29. yıl dönümünde yapılacak anma etkinlikleri çerçevesinde kent merkezinde bazı cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatılacak.

Sivas olaylarının 29. yıl dönümünde yapılacak anma etkinlikleri çerçevesinde kent merkezinde bazı cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatılacak.

2 Temmuz 1993 tarihinde yaşanan Sivas Olaylarının yıl dönümü dolayısıyla alınacak trafik tedbirleri açıklandı. Valilikten yapılan açıklamada; düzenlenecek anma programı nedeniyle yarın akşam 19.00 itibariyle bazı cadde ve sokaklarda araç parkına izin verilmeyeceği duyuruldu.

Yapılan açıklamada; "02.07.2022 Cumartesi günü ilimizde yapılacak olan Madımak Oteli Olayları 26. Yılı Anma Programı nedeniyle 01.07.2022 Cuma günü saat 19.00 itibari ile bazı cadde ve sokaklar üzerine araç parkına izin verilmeyecektir. 02 Temmuz 2022 Cumartesi günü saat 07.00'dan itibaren, yürüyüş güzergahının başlangıç yeri olan; Seyrantepe Caddesi, Fidanlık Caddesi, Yeditepe Caddesi, Seyrantepe Kavşağından, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Hikmet Boran Caddesi, Mevlana Caddesi, Hikmet Işık Caddesi, Atatürk Caddesi, Afyon Sokak, Bankalar Caddesi, Aliağa Cami Sokak, Ordu evi önü, Bekir Sami Kunduk Caddesi ve bu sokaklara açılan cadde ve sokak girişlerine araçların park edilmemesi, vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için gerekli hassasiyetin gösterilmesi, 01 Temmuz 2022 Cuma saat 19.00'dan itibaren belirtilen bölgelerde park edilmiş araçların çekici marifetiyle kaldırılacağı kamuoyuna saygıyla sunulur" ifadeleri kullanıldı. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Tragger, Sivas, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Sivas'ta 2 Temmuz önlemleri - Son Dakika

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