Sivas'ta Emniyet Binası Temeli Atıldı - Son Dakika
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Sivas'ta Emniyet Binası Temeli Atıldı

Sivas\'ta Emniyet Binası Temeli Atıldı
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İçişleri Bakanı Çiftçi, Sivas Emniyet Müdürlüğü hizmet binasının temelini attı, güvenliğin önemine vurgu yaptı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sivas Emniyet Müdürlüğü hizmet binası temel atma töreninde yaptığı konuşmada, "Bizim anlayışımızda güvenlik, kalkınmanın ön şartıdır. Huzurun olmadığı yerde yatırım olmaz; güvenin olmadığı yerde üretim olmaz; emniyetin olmadığı yerde gelecek inşa edilemez" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sivas'ta Emniyet Müdürlüğü hizmet binası temel atma törenine ve İl Özel İdaresi ve Emniyet Müdürlüğü'ne alınan 96 iş makineleri ve araçların teslim töreni katıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde düzenlenen programda konuşan Çiftçi, "Bizim anlayışımızda güvenlik, kalkınmanın ön şartıdır. Huzurun olmadığı yerde yatırım olmaz; güvenin olmadığı yerde üretim olmaz; emniyetin olmadığı yerde gelecek inşa edilemez. İşte bu sebeple güvenlik altyapımıza yaptığımız her yatırım, aynı zamanda milletimizin geleceğine yaptığımız bir yatırımdır. Temelini attığımız Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binamız, yaklaşık 23 bin 600 metrekare kapalı alana sahip modern bir kompleks olarak inşa edilecektir. Üç hizmet bloğu ve kapalı otoparktan oluşacak bu yatırım, yaklaşık 1 Milyar liralık büyüklüğüyle Sivas'ımıza yakışan önemli bir eser olacaktır. Bu proje tamamlandığında emniyet teşkilatımız daha modern, daha güçlü ve daha etkin fiziki şartlarda vatandaşımıza hizmet sunacaktır" dedi.

"Gönülleri buluşturuyoruz"

Çiftçi, şehirleri yalnızca yollarla birbirine bağlamadıklarını, gönülleri buluşturduklarını belirterek, "Şehirleri yalnızca yollarla birbirine bağlamıyoruz; gönülleri buluşturuyor, üretimi büyütüyor, ticareti güçlendiriyor, istihdamı artırıyor ve geleceği inşa ediyoruz. Çünkü güçlü ulaşım, güçlü ekonomi demektir. Güçlü ekonomi ise güçlü devlet ve güçlü millet demektir. Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı bunun en güzel örneklerinden biridir. Açıldığı günden bugüne 2 milyondan fazla vatandaşımıza hizmet veren bu önemli yatırım, hem ulaşımı kolaylaştırmış hem de Sivas'ın ticaretini, turizmini ve ekonomik hayatını canlandırmıştır. Sivas-Malatya arasında yer alan Yağdonduran Tüneli'nin hizmete açılması, Geminbeli ve Çamlıbel tünellerindeki çalışmaların hızla devam etmesi, Kuzey Çevre Yolu'nun yatırım programına alınması ve Nuri Demirağ Havalimanımızın yeni pist yatırımı, Sivas'ın ulaşım altyapısını her geçen gün daha da güçlendirmektedir. Sağlık alanında geçici kabul sürecine gelen 1053 yataklı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, yalnızca Sivas'a değil, çevre illere de hizmet verecek büyük ve güçlü bir sağlık üssü olacaktır" şeklinde konuştu.

"Gece gündüz çalışıyoruz"

Bakan Çiftçi, halkın güvenliği için gece gündüz çalıştıklarını kaydederek, "Güvenliği, vatandaşımızın evine huzurla dönebilmesi, çocuklarımızın güven içerisinde eğitim alabilmesi, esnafımızın gönül rahatlığıyla dükkanını açabilmesi, yatırımcının güvenle üretim yapabilmesi olarak algılıyoruz. İçişleri Bakanlığı olarak teknolojiyi kullanan, insan odaklı, önleyici güvenlik anlayışını esas alan güçlü bir güvenlik mimarisini ülkemizin dört bir yanında hayata geçiriyoruz. Polisimizle, jandarmamızla, sahil güvenliğimizle ve tüm kurumlarımızla milletimizin huzurunu korumak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Sivas, tarih boyunca devletine sadakatiyle, milli birlik ve beraberliğe verdiği destekle her zaman öncü şehirlerden biri olmuştur" dedi.

Konuşmaların ardından dualarla temel atma töreni ve araç teslimi gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Sivas'ta Emniyet Binası Temeli Atıldı - Son Dakika

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