'Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve Eylem Planı' yarın açıklanacak - Son Dakika
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'Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve Eylem Planı' yarın açıklanacak

10.03.2022 10:55
'Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve Eylem Planı' yarın açıklanacak

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca ulusal düzeyde yapılan 5 farklı sivil toplum buluşmaları sonucunda hazırlanan 'Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nın yarın açıklanacağı duyuruldu.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca ulusal düzeyde yapılan 5 farklı sivil toplum buluşmaları sonucunda hazırlanan 'Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nın yarın açıklanacağı duyuruldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; sosyal hizmetlerin geliştirilmesi, etkin uygulanması için sivil toplum ile iş birliği ve koordinasyonu artırmak amacıyla düzenlenen sivil toplum buluşmalarının ilki 'kadın' temasıyla 7 Ekim 2021'de Ankara'da yapıldı. Sivil toplum buluşmaları daha sonra 'çocuk', 'göç ve insani yardım', 'engelli ve yaşlı', 'şehit yakınları ve gaziler' temalarında Ankara, İstanbul, Hatay ve Batman'da gerçekleştirildi. 5 farklı temada yapılan toplantılar sonucu sivil toplum kuruluşlarının görüş ve önerileri alındı.

PLANDA 5 HEDEF, 28 FAALİYETSivil toplum buluşmalarına katılım sağlayamayan sivil toplum temsilcilerinin de görüş ve önerilerine yer verilmesi amacıyla görevli akademisyenlerin öncülüğünde mevzuat, sistem güçlendirme ve koordinasyon başlıkları altında anket çalışması yapıldı.Ayrıca elde edilen bulguların değerlendirilmesi için de sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile mülakatlar yapıldı. Bu kapsamda hazırlanan 'Durum Değerlendirmesi Raporu' sonucunda hayata geçirilecek 5 hedef, 28 faaliyetten oluşan 'Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve Eylem Planı' (2022-2023) hazırlandı. Bakanlığın hazırladığı ilk 'Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve Eylem Planı' yarın Bakan Yanık tarafından açıklanacak.

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Ankara, Ekim, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

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