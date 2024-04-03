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Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, seçim sonuçlarını değerlendirdi - Son Dakika
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Politika

Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, seçim sonuçlarını değerlendirdi

Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, seçim sonuçlarını değerlendirdi

Eskişehir'de yapılan mahalli idareler seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi adayı olarak seçilen Habil Dökmeci, seçim sonuçlarını değerlendirerek hemşehrilerine teşekkür etti ve hizmet odaklı bir yönetim anlayışıyla çalışacaklarını belirtti.

03.04.2024 13:17  Güncelleme: 13:20
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Eskişehir'de 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı olarak Sivrihisar Belediye Başkanı seçilen Habil Dökmeci, "Hemşehrilerimin tercihi adil, şeffaf ve hizmet odaklı bir yönetim anlayışından yana oldu" dedi.

Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, seçimlerle ilgili yapmış olduğu açıklamasında, "Uzun süren ve yoğun emek harcadığımız seçim çalışmalarının karşılığını bulmanın mutluluğunu yaşıyorum. 31 Mart 2024 Pazar günü, Sivrihisarlı hemşehrilerim sandık başına giderek, demokratik haklarını kullanarak tercihlerini Cumhuriyet Halk Partisi 'Büyük Sivrihisar İttifakı'ndan yana kullandılar ve ilçemizi sosyal demokrat belediyeciliğe kavuşturdular. Hemşehrilerimin tercihi adil, şeffaf ve hizmet odaklı bir yönetim anlayışından yana oldu. Sivrihisarlı hemşehrilerim sandıkta yalana, talana ve rant belediyeciliğine karşı bir duruş sergilediler. Tüm hemşehrilerime saygı, sevgi ve şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

"Gece gündüz demeden çalışacağımıza söz veriyorum"

Başkan Dökmeci, açıklamasının devamında şu sözleri kaydetti:

"Öte yandan, 1950'de seçilen Cumhuriyet Halk Partili Rahmetli Mustafa Çamoğlu'ndan bu yana ilk kez 74 yıl sonra, Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı olarak seçilmemden dolayı büyük onur ve gurur duyuyorum. Sivrihisar'ın daha yaşanabilir, adil ve güçlü bir ilçe olması için gece gündüz demeden çalışacağımıza söz veriyorum. Toplumun her kesimini kucaklayacak, adaleti ve şeffaflığı ön planda tutacak, halkın taleplerini dikkate alacak bir yönetim anlayışıyla hareket edeceğimize söz veriyor, belediye kapılarımızın her zaman hemşehrilerime açık olacağının altını çizmek istiyorum. İyi ki Sivrihisarlıyız, İyi ki Eskişehirliyiz." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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