Milletvekili Doğan Bekin, siyanürle altın arama yöntemine son verilmesini istedi

Politika

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, siyanürle altın aramanın sorunlu bir yöntem olduğunu belirterek, "Ülkemizin geleceğini mahveden siyanürle altın arama yöntemine bir an evvel son verilmelidir." dedi.???????

???????Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Erzincan'ın İliç ilçesi Çöpler köyündeki altın madeni sahasında meydana gelen toprak kaymasında 9 işçinin toprak altında kaldığını anımsattı.

Maden sahası çevresel birçok risk taşımasına rağmen olumlu ÇED raporu düzenlendiğini ifade eden Bekin, şöyle konuştu:

"Gerekli denetimlerin yapılmadığını, yapılan tüm suç duyurularının ise takipsizlikle sonuçlandığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Siyanürle yapılan altın aramanın çevreye zarar verdiği ve bunun TCK'da 'çevreyi kasten kirletme' suçuna vücut verdiği kanaatindeyiz."

Bekin, siyanürle altın aramanın neden olduğu sorunları dile getirerek, Avrupa ve Amerika'da bu yöntemle altın aramanın yasak olduğunun altını çizdi. Doğan Bekin, "Ülkemizin geleceğini mahveden siyanürle altın arama yöntemine bir an evvel son verilmelidir. Yaşanabilir temiz bir Türkiye bırakmak bizlerin borcu ve görevidir." diye konuştu.