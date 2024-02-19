Milletvekili Doğan Bekin, siyanürle altın arama yöntemine son verilmesini istedi - Son Dakika
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Politika

Milletvekili Doğan Bekin, siyanürle altın arama yöntemine son verilmesini istedi

Milletvekili Doğan Bekin, siyanürle altın arama yöntemine son verilmesini istedi

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Erzincan'da meydana gelen toprak kaymasında 9 işçinin toprak altında kalmasının ardından siyanürle altın arama yöntemine son verilmesi gerektiğini belirtti. Bekin, çevreye zarar verdiği ve çevreyi kasten kirletme suçuna yol açtığı gerekçesiyle siyanürle altın aramanın yasak olduğu Avrupa ve Amerika'yı örnek gösterdi.

19.02.2024 16:07  Güncelleme: 16:08
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Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, siyanürle altın aramanın sorunlu bir yöntem olduğunu belirterek, "Ülkemizin geleceğini mahveden siyanürle altın arama yöntemine bir an evvel son verilmelidir." dedi.???????

???????Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Erzincan'ın İliç ilçesi Çöpler köyündeki altın madeni sahasında meydana gelen toprak kaymasında 9 işçinin toprak altında kaldığını anımsattı.

Maden sahası çevresel birçok risk taşımasına rağmen olumlu ÇED raporu düzenlendiğini ifade eden Bekin, şöyle konuştu:

"Gerekli denetimlerin yapılmadığını, yapılan tüm suç duyurularının ise takipsizlikle sonuçlandığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Siyanürle yapılan altın aramanın çevreye zarar verdiği ve bunun TCK'da 'çevreyi kasten kirletme' suçuna vücut verdiği kanaatindeyiz."

Bekin, siyanürle altın aramanın neden olduğu sorunları dile getirerek, Avrupa ve Amerika'da bu yöntemle altın aramanın yasak olduğunun altını çizdi. Doğan Bekin, "Ülkemizin geleceğini mahveden siyanürle altın arama yöntemine bir an evvel son verilmelidir. Yaşanabilir temiz bir Türkiye bırakmak bizlerin borcu ve görevidir." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Milletvekili Doğan Bekin, siyanürle altın arama yöntemine son verilmesini istedi - Son Dakika

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