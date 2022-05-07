Siyaset gündeminin yoğunluğuna aldırmadı! Büyük Türkiye Partisi lideri ofisinde bilgisayar oyunu oynarken fotoğrafını paylaştı - Son Dakika
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Siyaset gündeminin yoğunluğuna aldırmadı! Büyük Türkiye Partisi lideri ofisinde bilgisayar oyunu oynarken fotoğrafını paylaştı

07.05.2022 23:47

Babası Haydar Baş'ın yerine geçip Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı olan Hüseyin Baş, Türkiye'nin yoğun siyasi gündemini umursamadan ofisinde bilgisayar oyunu oynadı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Baş, "Kavgaya gerek yok. Stres atmaya birebir." dedi.

Türkiye 2023 seçimlerine doğru giderken siyasetin dili de sivrileşiyor. Zafer Partisi Genel Başkanı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında yaşanan gerilimin yankıları sürerken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezi sırasında yanında olan gazetecilere ise çoğu kesimden tepki geldi. Ülkenin bu yoğun gündeminde siyasi isimlerden peş peşe sert açıklamalar gelirken Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'tan ezber bozan bir paylaşım geldi.

ÜMİT ÖZDAĞ-SOYLU POLEMİĞİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ için "Soros çocuğu" ifadelerini kullandı. Özdağ ise Twitter'da yaptığı paylaşımda İçişleri Bakanlığı'nın önüne gideceğini söyleyerek, Soylu'ya "Polisin arkasına saklanmadan bekle" dedi.

"KAVGAYA GEREK YOK, STRES ATMAYA BİREBİR"

Siyasi isimlerin kavga boyutuna varan tartışmalarına aldırış etmeyen 31 yaşındaki Hüseyin Baş, paylaştığı videoda birinci şahıs nişancı oyunu oynadığı görüldü. Oyun oynadığı anları sosyal medyadan paylaşan Baş'ın keyifli olduğu gözlerden kaçmadı. Video açıklamasına "Kavgaya gerek yok, stres atmaya birebir" yazan Baş'ın paylaşımına çok sayıda beğeni geldi.

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, ofisinde bilgisayar oyunu oynarken görüntülendi


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